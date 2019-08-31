8月30日上午，在武汉大学国际法研究所举行的“中国践行国际法治研讨会”上，与会专家认为，美方一些人发起和升级经贸摩擦，严重违反包括世界贸易组织（WTO）规则在内的国际法规则，破坏国际法治和国际贸易秩序；中国坚定支持多边贸易体制，坚决反对单边主义和霸权主义，是国际法治的坚定维护者和建设者。

美方一些人挑起经贸摩擦是其视国内法优于WTO规则、为了自身利益而不顾国际声誉损失的霸权主义体现

对于美方一些人单边挑起和一再升级经贸摩擦的做法，武汉大学法学院副院长黄志雄认为，这违反WTO最惠国待遇原则等多项法律义务。

对外经济贸易大学法学院教授左海聪认为，2018年以来，美方一些人不顾WTO中的关税承诺义务和诉诸多边裁决义务，在没有诉诸WTO争端解决机制的情况下，以单边程序的结论为依据对中国挑起经贸摩擦，是其视国内法优于WTO规则、为了自身利益而不顾国际声誉损失的霸权主义体现。

“美方启动单边色彩深厚的‘301调查’，对中国输美商品加征关税，不管是根据WTO规则，还是一般国际法，甚至美国国内法，都是非法的。”武汉大学国际法研究所所长肖永平说。

上海对外经贸大学法学院院长张庆麟表示，“汇率操纵国”只能由国际货币基金组织依据《国际货币基金协定》及相关决定认定，美国近期认定中国是所谓“汇率操纵国”既不存在国际法依据，也同样缺乏国内法的支持。

中国加入WTO后，为经贸领域国际法治的发展作出了贡献

“中国加入WTO后，积极参与和运用WTO争端解决机制，重信守诺，认真履行争端解决机制裁决，既维护了自身合法权益，也为经贸领域国际法治的发展作出了贡献。”武汉大学国际法研究所副所长张辉认为，中国在经贸合作领域与重要的贸易伙伴建立定期磋商机制，在促进经贸合作、缓解经贸纠纷和摩擦方面发挥了重要和不可替代的作用。

中国政法大学国际法学院院长孔庆江说，中国自加入WTO以来，认真履行降低关税承诺，努力消除非关税贸易壁垒，不仅清理修订了数以千计与贸易有关的法律法规，还修订了与行政决定相关的司法审查制度。

武汉大学国际法研究所教授漆彤说， 2018年中国新设外资企业超过6万家，这是中国在投资领域履行国际承诺的有力证据。

针对美方一些人所谓中国“窃取知识产权”等指责，武汉大学国际法研究所副所长聂建强表示，中国认真履行知识产权国际保护义务，中国企业在海外并购完全是市场行为，把中国政府鼓励企业“走出去”和提供便利化服务曲解为推动企业并购获取先进技术是牵强附会。

华东政法大学国际法学院教授贺小勇说，美方一些人指责中国所谓的“产业补贴”也站不住脚。补贴政策作为应对市场失灵和解决经济发展不平衡问题的手段之一，被许多国家和地区普遍使用。中国始终遵守WTO关于产业政策补贴的承诺，美方一些人的指责没有法律依据。

中国始终坚持“不愿打，不怕打，必要时不得不打”的立场，反制措施有理有利有节

“人无信不立，国无信则衰。”肖永平表示，不管美方一些人怎样升级经贸摩擦，中国始终坚持“不愿打，不怕打，必要时不得不打”的立场。美方出尔反尔、背信弃义的贸易霸凌主义贻害全球、不得人心。

“美方加征关税行为既违反WTO规则，又违反一般国际法，中国有权诉诸WTO争端解决机制，也有权采取措施反制美方行为。”肖永平说，中国坚持“不愿打”，表明了中国遵循国际法基本原则、维护多边贸易体制的意愿；坚持“不怕打”，彰显了中国反对国际不法行为、推动构建新型国际关系的基本立场；坚持“必要时不得不打”，体现了中国根据国际法维护我核心利益及国际社会整体利益的坚定决心。

“互利共赢才是顺应时代潮流的选择。”左海聪说，面对美方一些人一意孤行的做法，中国的反制措施有理有利有节。希望美方拿出诚意和实际行动，在平等和相互尊重的基础上推动中美经贸摩擦妥善解决。

《 人民日报 》（ 2019年08月31日 03 版）

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