法国欲当美伊关系调停人

据法国媒体报道，法国总统马克龙8月26日说，正在进行伊朗总统鲁哈尼与美国总统特朗普会晤的筹备工作，希望为双方僵局寻找解决方案。美伊两国领导人对此都未表示排斥。

伊外长“快闪式”访G7

据路透社8月25日报道，伊朗外长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫现身七国集团峰会举办地、法国西南部海滨城市比亚里茨，与法国总统马克龙会面。整场会谈持续大约3个小时，会后扎里夫直接乘机返回伊朗首都德黑兰。

“德国之声”网站对伊朗外长扎里夫突然造访的评论是“法国调停出奇招，伊朗外长‘快闪式’访G7”。8月23日，在G7峰会召开前夜，扎里夫就曾在巴黎与马克龙短暂会晤，讨论涉及如何缓解美伊之间的紧张局势，包括美国放宽对伊朗制裁、欧洲向伊朗提供经济补偿机制以弥补原油收入损失等问题。

今年5月，伊朗宣布中止履行伊核协议部分条款，随后波斯湾局势因“油轮风波”日益紧张。伊核问题持续引起各方担忧，也成为本届G7峰会的关注重点。

8月26日，法国总统马克龙在G7峰会的闭幕新闻发布会上表示，希望在未来数周内举行“特鲁会”。对此，特朗普表示，“如果情况允许，我当然会同意。”而伊朗总统鲁哈尼公开回应，如果与“某人”会晤有利于伊朗国家利益以及问题的解决，他愿意这样做。

马克龙透露，两国领导人会晤细节仍在商讨中。德国总理默克尔认为：“我们今天还无法断定结果会是怎样，以及这么做会带来哪些可能性。但就进行谈判展现坚定意志，已是向前迈进了一大步。”

法调停有利无害

近期以来，伊朗方面试图通过密集的外交活动缓解紧张局势。据《伊朗前线》网站消息，伊朗总统鲁哈尼表示：“虽然我们抵抗制裁，我们也需要抓住谈判和外交的机会。”在访问法国之前，扎里夫已经访问了芬兰、瑞典和挪威等欧洲国家，接下来还计划对亚洲多国进行访问。

上海外国语大学中东研究所研究员孙德刚认为，受美国全方位制裁的影响，伊朗面临前所未有的内政和外交挑战，迫切需要加大外交攻势，扩大国际生存空间。

路透社称，法国等欧洲国家试图缓和伊朗与美国的紧张关系，并评价马克龙“带头挽救伊核协议，避免中东爆发更深层次危机”。

与美国单方面退出伊核协议、主张对伊朗极限施压的态度不同，法国一直主张维护伊朗核协议，通过多边谈判解决伊核问题。孙德刚表示：“马克龙想在伊朗和西方之间充当传话的桥梁和纽带，提升法国政治大国地位。”

总部设在比利时布鲁塞尔的智库“国际危机研究组织”专家罗伯特·马利认为，马克龙的行为有利无害。“如果他成功了，这是一项巨大的成就；如果失败了，也没人会怪罪他。”

更多是一种外交姿态

特朗普和鲁哈尼定于9月出席在美国纽约联合国总部举行的联合国大会。舆论认为，不排除两位领导人在会议期间会面的可能。

爱丽舍宫方面表示，马克龙希望以伊朗承诺并遵守限制其铀浓缩活动为条件，说服特朗普允许伊朗在一定时期内出口一定数量的石油。但美国似乎没有如马克龙所愿做出让步。一名欧洲外交官告诉路透社，欧洲国家领导人在峰会首日的晚宴上未能说服特朗普对一些进口伊朗石油的国家给予制裁豁免。

据伊朗法尔斯通讯社消息，鲁哈尼8月27日表示，美伊两国关系“积极发展”的关键在华盛顿手中，他希望美方解除对伊朗所有的“非法和不公正的制裁”，重返伊核问题全面协议。

虽然特朗普表示愿意在条件允许的情况下会见鲁哈尼，不过随后他批评2015年达成的伊核协议是个“非常糟糕的协议”，并再次警告：“现在伊朗必须遵守游戏规则，不要言行不一，否则我们将不得不采用非常猛烈的武力。”

“美伊之间存在结构性矛盾，缺乏战略互信，任何一方都难以在短期内做出实质性让步。”孙德刚分析，法国有意从中调停更多是一种外交姿态。考虑到中东各国的复杂关系和海湾地区突发事件的可能，进一步推动美伊关系缓和挑战巨大，两国元首很难在下月实现会谈。

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