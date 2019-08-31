美日韩“铁三角”会散架吗？(环球热点)

参与近日“独岛防御演习”的韩国舰艇。

新华社/路透

自7月初日本宣布将限制对韩出口3种半导体材料以来，日韩关系持续恶化。最近，战火从贸易领域烧向安保领域。

综合多家外媒消息，日韩两国于8月25日同时进行大规模军事演习，韩国近日还宣布不再与日本续签《军事情报保护协定》，日韩安全合作已是岌岌可危。舆论普遍关注，本就脆弱的日韩一环再次松动，美日韩“铁三角”还能坚挺吗？

日韩硬碰硬

8月22日，韩国总统府青瓦台国家安保室第一次长金有根正式向外界宣布，韩国将不再与日本续签《军事情报保护协定》。该协定于2016年11月签订，旨在共享敏感军事情报。韩方此举不啻一颗重磅炸弹，引发日本、美国方面的强烈反响。

日本政府当天通过外交途径向韩国政府提出抗议，称“韩方的决定是对当下地区安全环境的完全误判”。据路透社报道，日本防卫大臣言屋毅随后表示，日韩合作及美日韩三方合作对地区安全而言很重要，“强烈呼吁韩方重新考虑，作出明智决定”。

美国国防部发言人当日也表示，美国国防部对韩国此举表示“强烈的担忧和失望”，并称仍会在“可能的领域”继续推进与日韩的双边和多边防务及安全合作。美国国务卿蓬佩奥称，已与韩国外交部长通电话传达了美方的不满，并要求其“尽快与日本缓和紧张关系”。

续约风波未平，军演又火上浇油。

据韩联社报道，韩国军方8月25日起在独岛（注：日韩争议岛屿，日本称“竹岛”）附近海域启动为期两天的军事演习。演习中还首次出动7600吨级“世宗大王号”宙斯盾舰和陆军特种部队。韩国海军方面披露，此次参加演习的整体军力较往年翻了一番。

值得注意的是，韩国这次把例行的“独岛防御演习”更名为“东海领土守护演习”，以显示捍卫包括独岛（日本称“竹岛”）在内的东海领土的决心。

据日本富士新闻网报道，美国国务院发言人表示，近期韩日对立严重，韩国军演的时机、规模和传达的信号都不利于问题的解决。

据日本共同社报道，日方强烈敦促韩方停止军演，称演习所在岛屿是日本固有领土。此外，韩军演习开始当日，日本陆上自卫队在静冈县举行了国内最大规模的实弹射击演习“富士山综合火力演习”。

“铁三角”离心

韩国此番大打“安全牌”，并非心血来潮。舆论普遍认为，韩国废弃协定的举动是对日本此前宣布将韩国移出贸易优待“白名单”的报复行为。据美国哥伦比亚广播公司报道，韩国总统文在寅近日曾指责日本“像对手一样对付我们”。

“韩国手中的‘经济牌’不多，希望通过打出‘安全牌’向日本施压。”辽宁大学东北亚研究院研究员李家成在接受本报记者采访时指出，目前，朝鲜半岛局势相对缓和。在共同应对朝鲜军事威胁方面，日本对韩国的需求更大。韩国希望凸显自己在军事信息这一战略资源问题上的重要性，倒逼日本在贸易问题上让步。

路透社援引美国负责印度太平洋安全事务的助理国防部长兰德尔·施赖弗观点称，韩国的举动反映了“首尔对东京的挫败感”“对韩日双边关系，还有美国的安全利益及其他盟友的利益产生负面影响”。

外交学院国际关系研究所教授周永生向本报记者分析，日韩军事合作遭受重大打击，美国建立东北亚“小北约”的军事安全合作政策也将遭遇严重挫败。

日韩撕破脸，美韩也暗生龃龉。路透社指出，“废弃的情报协定将美国拖入日益加深的日韩争端，导致韩国与美国之间的公开分歧日益加剧。”据日本富士新闻网报道，针对美国对韩国军演的批评言论，韩国总统府相关人士反驳称：“独岛并不是必须得到某些人承认的土地。对保护本国主权和安全的行为，别的国家不能简单地说三道四。”韩国《中央日报》则以“罕见的批判”对此事进行了报道。

李家成认为，在美日韩安全合作体系中，日韩这一环本就是短板。当前，日韩军事合作出现大的倒退，是对美日韩“铁三角”的“拆台”行为，与美国借日韩维持在东亚的安全利益与霸权地位的政策背道而驰。

韩国《韩民族报》认为美国“有意偏袒日本”。文章指出，日本对韩国采取报复性贸易措施时，美国并未对日本表示“担忧”，与现在美国对韩国的态度完全不同。这可能是美国担心其东亚战略核心——韩美日安全合作体系出现裂痕，美国有意引导日本在军事层面更积极参与美方所谓的“印太战略”。

“和事佬”不急

在日韩关系持续紧张的当下，美日韩“铁三角”将何去何从？

据日本共同社报道，韩国总理李洛渊8月26日表示，日韩《军事情报保护协定》的有效期将持续至今年11月下旬。如果日本在此之前撤销出口管制强化措施，韩国也将考虑重审废弃决定。

日韩各有“撒手锏”，双方会实现互相妥协吗？周永生指出，在共享朝鲜半岛军事情报方面，韩国居于优势。日本希望借助与韩国的安全和军事合作，深度渗入朝鲜半岛事务。同时，日本在对韩国经济制裁方面，也没有“一棍子打死”，而是进行“个案审批”，有限度对韩国进行经济制裁。韩国方面则一直要求与日本进行谈判，并且要求美国出面调解。双方在一定程度上都想管控矛盾。

管控矛盾易，解决矛盾难。周永生进一步指出，尽管日韩都不愿意双边关系彻底破裂，但在安倍政府和文在寅政府执政期间，日韩关系恐难获得大幅度改善。李家成认为，日韩争端发展到今天这个地步，日本要负主要责任。日本先将历史问题与贸易问题挂钩，韩国进而将贸易问题与安全问题挂钩，双方互不相让，前景不容乐观。如果日韩希望走出双边关系持续恶化的恶性循环，日本需要迈出第一步，推动两国贸易关系重回正轨，将历史问题与贸易问题脱钩。

据新加坡《联合早报》报道,韩国政府8月23日强调，终止韩日《军事情报保护协定》的主要责任在日本。韩国今后将会积极运用韩美日三方框架继续共享军事情报。

日韩势同水火，美国能否当好“和事佬”？周永生分析指出，目前来看，美国并不急于解决日韩之间的矛盾。作为日本和韩国的军事同盟国，美国通过双边军事同盟，能够发挥在东北亚地区的主导作用，因此并不急于建立一个东北亚多边军事同盟。“目前，美国表面上不得不做出调停的姿态，实际上并未真心调停，而是采取隔岸观火的态度。”

(责编：袁勃)