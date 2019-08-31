人民网>>国际

强硬应对日方贸易报复  韩废弃对日军事协定

美日韩“铁三角”会散架吗？(环球热点)

本报记者  李嘉宝

2019年08月31日05:20  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　参与近日“独岛防御演习”的韩国舰艇。
　　新华社/路透

　　自7月初日本宣布将限制对韩出口3种半导体材料以来，日韩关系持续恶化。最近，战火从贸易领域烧向安保领域。

　　综合多家外媒消息，日韩两国于8月25日同时进行大规模军事演习，韩国近日还宣布不再与日本续签《军事情报保护协定》，日韩安全合作已是岌岌可危。舆论普遍关注，本就脆弱的日韩一环再次松动，美日韩“铁三角”还能坚挺吗？

　　

　　日韩硬碰硬

　　8月22日，韩国总统府青瓦台国家安保室第一次长金有根正式向外界宣布，韩国将不再与日本续签《军事情报保护协定》。该协定于2016年11月签订，旨在共享敏感军事情报。韩方此举不啻一颗重磅炸弹，引发日本、美国方面的强烈反响。

　　日本政府当天通过外交途径向韩国政府提出抗议，称“韩方的决定是对当下地区安全环境的完全误判”。据路透社报道，日本防卫大臣言屋毅随后表示，日韩合作及美日韩三方合作对地区安全而言很重要，“强烈呼吁韩方重新考虑，作出明智决定”。

　　美国国防部发言人当日也表示，美国国防部对韩国此举表示“强烈的担忧和失望”，并称仍会在“可能的领域”继续推进与日韩的双边和多边防务及安全合作。美国国务卿蓬佩奥称，已与韩国外交部长通电话传达了美方的不满，并要求其“尽快与日本缓和紧张关系”。

　　续约风波未平，军演又火上浇油。

　　据韩联社报道，韩国军方8月25日起在独岛（注：日韩争议岛屿，日本称“竹岛”）附近海域启动为期两天的军事演习。演习中还首次出动7600吨级“世宗大王号”宙斯盾舰和陆军特种部队。韩国海军方面披露，此次参加演习的整体军力较往年翻了一番。

　　值得注意的是，韩国这次把例行的“独岛防御演习”更名为“东海领土守护演习”，以显示捍卫包括独岛（日本称“竹岛”）在内的东海领土的决心。

　　据日本富士新闻网报道，美国国务院发言人表示，近期韩日对立严重，韩国军演的时机、规模和传达的信号都不利于问题的解决。

　　据日本共同社报道，日方强烈敦促韩方停止军演，称演习所在岛屿是日本固有领土。此外，韩军演习开始当日，日本陆上自卫队在静冈县举行了国内最大规模的实弹射击演习“富士山综合火力演习”。

　　“铁三角”离心

　　韩国此番大打“安全牌”，并非心血来潮。舆论普遍认为，韩国废弃协定的举动是对日本此前宣布将韩国移出贸易优待“白名单”的报复行为。据美国哥伦比亚广播公司报道，韩国总统文在寅近日曾指责日本“像对手一样对付我们”。

　　“韩国手中的‘经济牌’不多，希望通过打出‘安全牌’向日本施压。”辽宁大学东北亚研究院研究员李家成在接受本报记者采访时指出，目前，朝鲜半岛局势相对缓和。在共同应对朝鲜军事威胁方面，日本对韩国的需求更大。韩国希望凸显自己在军事信息这一战略资源问题上的重要性，倒逼日本在贸易问题上让步。

　　路透社援引美国负责印度太平洋安全事务的助理国防部长兰德尔·施赖弗观点称，韩国的举动反映了“首尔对东京的挫败感”“对韩日双边关系，还有美国的安全利益及其他盟友的利益产生负面影响”。

　　外交学院国际关系研究所教授周永生向本报记者分析，日韩军事合作遭受重大打击，美国建立东北亚“小北约”的军事安全合作政策也将遭遇严重挫败。

　　日韩撕破脸，美韩也暗生龃龉。路透社指出，“废弃的情报协定将美国拖入日益加深的日韩争端，导致韩国与美国之间的公开分歧日益加剧。”据日本富士新闻网报道，针对美国对韩国军演的批评言论，韩国总统府相关人士反驳称：“独岛并不是必须得到某些人承认的土地。对保护本国主权和安全的行为，别的国家不能简单地说三道四。”韩国《中央日报》则以“罕见的批判”对此事进行了报道。

　　李家成认为，在美日韩安全合作体系中，日韩这一环本就是短板。当前，日韩军事合作出现大的倒退，是对美日韩“铁三角”的“拆台”行为，与美国借日韩维持在东亚的安全利益与霸权地位的政策背道而驰。

　　韩国《韩民族报》认为美国“有意偏袒日本”。文章指出，日本对韩国采取报复性贸易措施时，美国并未对日本表示“担忧”，与现在美国对韩国的态度完全不同。这可能是美国担心其东亚战略核心——韩美日安全合作体系出现裂痕，美国有意引导日本在军事层面更积极参与美方所谓的“印太战略”。

　　“和事佬”不急

　　在日韩关系持续紧张的当下，美日韩“铁三角”将何去何从？

　　据日本共同社报道，韩国总理李洛渊8月26日表示，日韩《军事情报保护协定》的有效期将持续至今年11月下旬。如果日本在此之前撤销出口管制强化措施，韩国也将考虑重审废弃决定。

　　日韩各有“撒手锏”，双方会实现互相妥协吗？周永生指出，在共享朝鲜半岛军事情报方面，韩国居于优势。日本希望借助与韩国的安全和军事合作，深度渗入朝鲜半岛事务。同时，日本在对韩国经济制裁方面，也没有“一棍子打死”，而是进行“个案审批”，有限度对韩国进行经济制裁。韩国方面则一直要求与日本进行谈判，并且要求美国出面调解。双方在一定程度上都想管控矛盾。

　　管控矛盾易，解决矛盾难。周永生进一步指出，尽管日韩都不愿意双边关系彻底破裂，但在安倍政府和文在寅政府执政期间，日韩关系恐难获得大幅度改善。李家成认为，日韩争端发展到今天这个地步，日本要负主要责任。日本先将历史问题与贸易问题挂钩，韩国进而将贸易问题与安全问题挂钩，双方互不相让，前景不容乐观。如果日韩希望走出双边关系持续恶化的恶性循环，日本需要迈出第一步，推动两国贸易关系重回正轨，将历史问题与贸易问题脱钩。

　　据新加坡《联合早报》报道,韩国政府8月23日强调，终止韩日《军事情报保护协定》的主要责任在日本。韩国今后将会积极运用韩美日三方框架继续共享军事情报。

　　日韩势同水火，美国能否当好“和事佬”？周永生分析指出，目前来看，美国并不急于解决日韩之间的矛盾。作为日本和韩国的军事同盟国，美国通过双边军事同盟，能够发挥在东北亚地区的主导作用，因此并不急于建立一个东北亚多边军事同盟。“目前，美国表面上不得不做出调停的姿态，实际上并未真心调停，而是采取隔岸观火的态度。”

(责编：袁勃)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved