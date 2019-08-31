法国学生的“丝路中文课”（海外纪闻）

蒙彼利埃成都小学的同学们在课堂上。

刘玲玲摄

在法国南部城市蒙彼利埃，有6所中小学开设了中文国际班。最近，这些学校正使用一套专门教学法，将中文学习和丝绸之路的历史文化知识结合起来，辅以形式多样的游戏，深受学生喜爱。本报记者日前走进当地小学，和这些中文国际班的孩子们一起，上了几堂生动的“丝路中文课”，深切感受当地民众学习汉语的热情。

走进蒙彼利埃成都小学，随处可见的汉字、中国风图案让记者倍感亲切。

“你们知道丝绸之路吗？”面对记者的提问，五年级的学生踊跃回答：喀什、敦煌、西安……这些古丝绸之路的重要节点，他们如数家珍。该校中文老师陶瑞峰介绍说，根据法国教育部制定的汉语教学大纲，选择中文作为第一外语的学生，在小学毕业时应掌握255个汉字的听、说、读、写。“丝路中文课”教学法将这255个汉字分成26个单元，选取古丝绸之路上26个著名城市与之对应，通过图片、音乐、视频等方式，寓教于乐，在讲述这些城市历史的同时，帮助学生学习中文。

据悉，蒙彼利埃成都小学是当地较早开设中文课程的学校之一，从小学二年级开始每天都会有45分钟的中文课。

11岁的罗拉带着记者来到教学楼三楼，这里张贴着一张手绘古丝绸之路地图。这幅长约3米的地图上包含驼队、庙宇、桑绸等图画，图文并茂，生动活泼。这幅地图是由该校中文老师朱斯蒂娜·卡普利安和学生们一起绘制的。“通过手绘地图的形式将古丝绸之路展示给孩子们，可以让他们有一个更直观的印象。”卡普利安说，“孩子们经常会聚在这里，比赛谁能说出更多古丝绸之路上的城市。”

“通过学习古丝绸之路，我们不仅了解了中国历史，同时也认识了更多汉字。我们都很想去中国看一看，期盼用汉语讲述我们与中国的故事。”罗拉对记者说。

在当地另一所开设中文国际班的小学——弗朗索瓦·拉伯雷小学，记者见到了“丝路中文课”教学法的创始人帕特里克·克罗尼耶。这位热爱中文和中国文化的老师有一个中文名字宋文林。克罗尼耶告诉记者，教学法中的26个单元由易到难，对古丝绸之路上的一些城市进行了介绍，让孩子们了解更多有关古丝绸之路的故事。此外，针对不同城市的特色，克罗尼耶设计了寻宝、考古、航海等不同主题的游戏，把古丝绸之路的历史文化知识融入简单好玩的小游戏，深受学生们的喜爱。这也成为“丝路中文课”的一大特色。

该校二年级学生阿克塞尔向记者演示了游戏的玩法：他先从老师手中随机抽取一张卡片，上面用中法双语写着“我今年8岁”，用中文准确读出这句话并用法语重复句意后，就可以掷骰子进行闯关游戏了。“每回答对一个问题，我就能前进。谁先到达棋盘中央就赢了。一路上可以看到熊猫、长城等中国元素，十分有意思。”阿克塞尔说。

“我很早开始跟着磁带自学中文，深知兴趣才是最好的老师。”今年60岁的克罗尼耶说，“孩子们在游戏中学习中文、了解中国历史文化，事半功倍。因为感兴趣，很多学生进入初高中之后还会继续学习中文。”

蒙彼利埃是法国首个实现中文课程从小学到高中全覆盖的城市。在中文国际班学习的中小学生约有400人，还有不少学生将中文作为第二或第三外语。“近年来，不仅学习中文的学生人数不断增加，汉语教学在法国也越来越规范。我们能深刻感受到学生学习中文的热情。”陶瑞峰说。

近年来，法国政府陆续在10个学区的46所中小学开设了中文国际班，这个数字在法国中小学开设的17种语言的国际班中位居第三。据统计，去年，有10万多名法国学生学习中文。

“中文是一门播种梦想的语言。越来越多和中国有关的梦想在孩子们心中生根发芽。”克罗尼耶说，“古老的丝绸之路激发了孩子们无限的想象力，如今，‘一带一路’倡议为学生们带来更多机遇。相信未来会有越来越多的学生学习中文，为中西方文化交流贡献力量。”

（本报法国蒙彼利埃电）

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