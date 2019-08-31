携带物品有哪些规定（领事服务）

近日，中国旅客在澳大利亚有关机场因携带大量未申报香烟而被拘留。中国驻澳大利亚使馆提醒中国公民，入境澳大利亚需注意以下事项：

了解并遵守入境申报相关规定

在入境澳大利亚海关前，旅客需要填写一份入境卡，表明是否携带在清单上列明的物品。即使标注没有携带任何可能的违禁品，边境生物安全官员也有权开包检查，或者使用X光机、嗅探犬检查旅客行李。

根据澳大利亚边境执法局自2019年4月17日起实施的规定，入境旅客如果企图进行欺骗，或不遵守边境执法人员的指示，边境执法局和内务部有权取消此人的签证或缩短签证有效期。旅客若不如实申报入境物品或故意提供虚假信息，可能被提起诉讼，面临罚款、甚至长达10年的监禁，并留下犯罪记录。

了解并遵守入境携带物品相关规定

（一）可携带的免税品

每位成年人可携带不超过价值900澳币的免税商品进入澳大利亚；每位未成年人可携带不超过价值450澳币的免税商品进入澳大利亚。家庭旅行可累积上述金额。家庭成员包括配偶及未满18周岁的孩子，且须同时通过海关。

酒精和烟草产品不包括在成年人900澳元免税限额中，而未成年人则不允许携带酒精和烟草。每位18岁或以上乘客可携带2.25升酒精饮料及25克任何形式（香烟、散裝烟叶等）的烟草（约25支香烟），外加一包已经打开包装的香烟。

（二）无需申报的商品

以下商品如包装完好，不超过规定数量，且为个人使用，通常无需申报。如：饼干、面包、蛋糕、巧克力、糖果、咖啡、糖浆、薯片、巧克力酱、油；一些化妆品包括香皂、洗发产品等；维生素及补充剂等。

（三）需要申报的物品

货币数额限制：若携带总数等于或超过1万元澳币或等值外币现金入境，需要向海关申报并填写《实体货币跨境流动表》。对于非现金形式的 “可转让票据”，包括：汇票、支票、本票、不记名债券、旅行支票、汇款单、邮政汇款单及其他任何可转让票据，只有在海关工作人员或警察要求其申报时，需填写《可转让票据跨境流动卡》进行如实申报。即使是空白支票也需申报。

药品类入境规定：澳大利亚对于携带入境的药物有详细规定，具体可查阅澳大利亚治疗药品行政处网页（Department of Health Therapeutical Goods Administration）。为了避免不必要的误会，可以提前准备好药品说明书的英文版，并且只携带足够自用的药品，不要给他人带药品。

需申报的药物：不超3个月用量的激素类药品、麻醉性药物，自用并不超3个月用量的处方药及镇静剂（带医生的英文版处方信）。

禁止携带的药物：类固醇。

部分食品需提前申报。如：罐装、熏制或干的鱼类产品及肉制品，蜂蜜制品，瓶装或罐装饮料、果汁，茶叶（红茶或绿茶），腌制的水果和蔬菜（包括果酱、酸辣酱、腌菜），包装完好的无核干枣，白米，有进口许可的糙米，带完整包装调味酱（包括番茄酱、辣酱、花生酱、咖喱酱），香料等。

种子类物品：可携带部分满足要求的种子，需申报入境。具体要求可参见澳大利亚农业部网站（BICON）。

其他物品：携带任何入境卡提及的物品都需要向海关申报，如不确定所携带物品是否需要申报，建议都选择申报，并向海关检查人员出示，由海关检查人员进行判断。

（四）禁止携带的物品

澳大利亚允许有婴儿跟随的情况下携带婴儿配方奶粉和新西兰乳制品。除此以外，所有乳制品和蛋类及其制品均为禁止携带物品。所有非罐装类的肉类产品、活的动植物、新鲜的水果及蔬菜均为禁止携带物品。

禁止携带各类武器弹药，包括双截棍、甩棍、匕首、胡椒粉喷雾、手持电击装置等。

携带任何涉及儿童色情的图片、视频及出版物都将受到严厉处罚。

其他常见禁止携带的物品有：盗版DVD、烟花、假冒伪劣商品、宠物食品（除非提前申请进口许可）、飞机上发放的食物等。

中国驻澳大利亚大使馆提醒拟入境澳大利亚的中国旅客：要尊重当地法律，遵守有关法律规定；出行前详细了解禁止带入和需申报物品条款；认真、如实填写入境卡相关信息；如不确定物品是否需要申报，可先行申报或向澳大利亚边防部门工作人员咨询；不替他人携带物品；一旦违反有关规定，应承担相应法律责任。

（据外交部领事直通车）

(责编：袁勃)