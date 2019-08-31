做中俄友好往来的参与者（我和我的祖国（24）·庆祝新中国成立70周年）

6月5日，莫斯科大剧院华灯闪烁、流光溢彩，中俄建交70周年纪念大会正在这里举行。我在现场聆听了中俄两国元首的致辞，顿时感慨万千。文艺演出开始后，我的滚滚思绪伴随俄罗斯民歌《沿着宽阔的街道》的旋律，欢快地穿越时间和空间，历史和现实……

回想1992年，中俄双方确认彼此是友好国家，1994年决定建立建设性伙伴关系，1996年建立面向21世纪的战略协作伙伴关系。可以说，中俄友好关系的建立，是我1999年赴莫斯科攻读博士学位的大背景，也使我有幸成为中俄关系进一步发展的见证者和中俄友好往来的参与者。

2001年6月，“北京文化节”在莫斯科举行。这是中俄间一次规模宏大、艺术门类齐全的文艺交流活动。正在撰写博士论文的我抽出时间，忙前忙后，为这次活动的顺利举办尽个人的绵薄之力。至今，我在莫斯科机场贵宾室采访京剧大师梅葆玖先生并观看“北京文化节”开幕式的场景仍历历在目。开幕式上，文艺演出高潮迭起，掌声不断。我情不自禁地随着歌曲高亢的旋律哼唱：“五星红旗，你是我的骄傲；五星红旗，我为你自豪。”

2001年7月，北京市奥申委来莫斯科申办2008年奥运会，我自然义不容辞地加入了志愿者的队伍。7月13日晚，经过两轮投票，当萨马兰奇宣布北京胜出的那一刻，我不禁流下了激动的眼泪。当晚，在中国驻俄大使馆举行的庆祝北京申奥成功的招待会上，我与一位俄罗斯奥委会官员碰杯，由衷感谢俄方友好人士对中国申奥的大力支持。

随着两国关系的不继升温，2006年和2007年中俄互办“国家年”，2009年和2010年互办“语言年”，又成了我博士毕业后留在莫斯科创业的大背景。

2013年3月，刚刚就任中国国家主席的习近平首次出访就选择了俄罗斯，开启了中俄务实合作的新阶段。2014年和2015年“中俄青年友好交流年”、2016年和2017年“媒体交流年”等活动的成功举办，为两国人文领域交流合作和民心相通增添了新活力。去年和今年的“中俄地方合作交流年”，进一步丰富了两国全面战略协作伙伴关系的内涵，带动了民间地方交往的热情和频率。就在去年，两国双边贸易额达到1070.6亿美元的历史新高。

近年来，我们在俄侨胞最直接的感受，是“中国文化热”在俄罗斯的兴起与蔓延、是俄罗斯民众对华侨华人和中国游客的尊重和友善。最近几年，我在“东方经济论坛”分论坛、“中俄全球治理圆桌论坛”等多个场合的发言，都得到了中俄与会者的热情掌声。我知道，这些掌声不是因为自己的发言有多么精彩，而是因为我身后有生机勃发、盛况空前的伟大祖国。中俄两国务实合作取得的新突破，惠及了两国人民，而在俄侨胞是最直接的受益者。

今年年初，中国驻俄罗斯前任大使李辉给我会发来的“我们将继续努力做好服务工作，为贵会发展和壮大助一臂之力”的贺函，被在俄侨胞传为佳话；8月21日履新不久的现任大使张汉晖亲临我们主办的“欧洲华侨华人促进中国和平统一大会”，并寄语侨胞“携手同行，共同努力，为推动祖国和平统一和中华民族伟大复兴继续做出积极贡献”，给大家打气加油。这些都是彰显外交为民的注解之一，也是我们在俄华侨华人的底气之由来。

文艺演出继续进行，舞台上俄罗斯歌唱家演唱的《路漫漫》，把我的思绪引向刚刚在大剧院门口再遇俄中友协第一副主席库利科娃女士的情景。这位多次参加我方组织的相关活动的长者，热情地拉着我的手，盛赞我们5月31日举办的《回顾与展望：新时代的中俄关系》论坛富有成效、好评如潮。我想，这位长期致力于俄中友谊事业的年逾八旬的俄中友协第一副主席的由衷称赞，也是以我的祖国飞速发展和俄中友谊的最佳现状为基调的。

我每一次受邀回国，不管是出席北京奥运会开幕式、国庆60周年观礼、“九三”阅兵，还是列席各级政协会议、参加研习班等，我最大的感受就是祖国发生了天翻地覆的变化。展望未来，只要我们自尊而不自大、自强而不自满，遵循习近平新时代中国特色社会主义思想，勇往直前，我相信，实现中华民族伟大复兴的那一天必将到来，新时代的中俄全面战略协作伙伴关系也一定会与时俱进、不断发展。

一曲欢快的《卡林卡》把我从遐想中拉回到莫斯科大剧院的演唱现场。大家全体起立，掌声再度响起，送给两国艺术家，更献给两国元首。我回头仰望离自己直线距离不过10米的习近平主席，感觉此时此刻的我离祖国的距离是那么的近。习近平致辞中的话语又回响在耳边：“下一步，我们要在教育、文化、体育、旅游、媒体、青年等领域举办更多人民广泛参与、喜闻乐见的活动，鼓励两国社会各界、各地方加强交流互鉴，促进理念沟通、文化融通、民心相通，共同传递中俄世代友好的接力棒。”

是呀，“天若有情天亦老，人间正道是沧桑。”中国人民追梦、圆梦的新长征才刚刚开始，只要每一名海内外中华儿女都当好这条路上的接棒人和传棒人，我的祖国一定会走向更加美好的明天。

（作者为俄罗斯中国和平统一促进会暨俄罗斯华侨华人联合总会秘书长兼常务副会长）

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