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蒙北天然燕麦为健康中国加油助威

2019年08月30日15:01  来源：人民网
 

8月19日，第十四届全国冬季运动会组委会与蒙北集团正式签署了合作协议，蒙北天然燕麦片成为2020年举行的第十四届全国冬季运动会指定产品，也是服务“冬运会”运动健儿的天然燕麦健康食品企业。

第十四届全国冬季运动会2019年5月将由国家体育总局主办，内蒙古自治区人民政府、内蒙古自治区体育局联合承办。活动设置7个大项、15个分项、109个小项，10000多名运动员参赛。自筹办工作展开以来，企业界积极参与到第十四届冬季运动会的筹备工作中来。

体育代表着青春、健康、活力，体育强国梦与中国梦息息相关。在蒙北燕麦创始人李刚岭带领下，蒙北燕麦积极响应国家战略，全力支持中国体育事业发展，充分发掘企业自身与第十四届冬季运动会的切入点，积极调动企业优势资源，进一步助力第十四届冬季运动会、推介第十四届冬季运动会，为赛会筹办提供了强大的支持。通过签约，让10000多名国家运动员吃上蒙北纯天然燕麦片，为中国体育事业贡献一份应有的责任，为健康中国加油助威。

(责编：黄晓蔓(实习生)、常红)
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