“当代徐霞客”为你讲故事

8月29日，由北京市关心下一代工作委员会和中国宋庆龄青少年科技文化交流中心共同举办的“首都关心下一代大讲堂”第四讲在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心开讲。被誉为“当代徐霞客”的著名旅行家雷殿生以“坚定信念的力量”为题作报告。

雷殿生1963年生于哈尔滨呼兰县。在经过十年的筹备后，他于1998年10月至2008年11月间，围绕“领略民族风情，考察生态环境，宣传环境保护，探险旅行”的目标，历时十年徒步走完全中国。旅途中先后走掉了19个脚趾甲，穿烂了52双鞋，行走八万一千多公里，经历19次抢劫和40多次野兽袭击，在沿途拍摄了近4万张照片，近80小时珍贵的视频资料，记录了100余万字的日记。他的事迹先后被600多家中外媒体报道，被誉为“当代的徐霞客”，并于2004年被评为首届“感动哈尔滨十大人物”；于2007年被评为首届“中国十大徒步人物”；2008年成为“感动龙江十大人物”、北京奥运会火炬手。

讲座开始后，雷殿生老师用轻松幽默的语言，生动地为同学们讲述了他慢慢旅途中，那一段段难忘经历和一个个精彩故事。讲述了他是如何受中国邮政发行的徐霞客邮票和“当代徒步旅行家”余纯顺的影响，萌生了成为一名徒步旅行家的梦想；讲述了他是如何穿越高原、峡谷、原始森林、草原、沙漠戈壁等地形地貌，并数次遭遇风暴、泥石流、雪崩，险些丧命的经历；讲述了他探访各个民族聚居地的精彩收获；讲述一个人在31天时间走完“死亡之谷”罗布泊的壮举；还讲述了于巨蟒口中逃生、在西藏无人区摆脱狼群围攻、在茫茫戈壁喝自己的血和尿求生以及在神农架生吞蛇肉充饥等惊险经历。在讲座过程中，雷殿生老师始终向同学们强调行动比想法更重要，认为我们只要有信念、有梦想就要去付诸行动。强调一旦开始行动就要全身心的投入，咬牙坚持下去。他同时承认坚持其实是件很难的事情，但是只要我们坚持下来了，最终会有收获。

通过认真倾听长达2个多小时的精彩报告，同学们都为雷殿生老师敢于行动、坚毅不屈的精神所深深折服并深受启发，纷纷表示要学习老师的这种精神，在自己未来的学习和生活中挑战自我，不负青春，不仅要为实现梦想而勇于行动，还要在实现梦想过程中坚持信念绝不动摇，全力以赴为实现梦想而努力。

(责编：黄晓蔓(实习生)、常红)