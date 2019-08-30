人民网>>国际

受气候变迁影响 澳大利亚大堡礁评级降为“非常不好”

2019年08月30日21:56  来源：中国新闻网
 
原标题：受气候变迁影响 澳大利亚大堡礁评级降为“非常不好”

　　中新网8月30日电 据“中央社”报道，当地时间30日，澳大利亚大堡礁海洋公园管理局，首次将大堡礁的长期展望降级为“非常不好”。该机构在最新一份5年健康报告中指出，气候变迁所导致的海洋温度上升，是这个巨型生物面临的最大威胁。

　　该机构表示：“破纪录的海平面温度，所产生的大规模冲击，已使这座珊瑚礁的状态从‘不好’转变为‘非常不好’。”

　　该机构提到，为了拯救2300公里长的世界遗产大堡礁，“迫切需要全球、区域和地方层级，采取大力而有效的管理措施”。

　　该机构说，“大堡礁是澳大利亚的认同核心，改善它的展望事关重大”。并表示，除了对抗气候变迁外，还须采取进一步行动，来中止农业污染物排放到珊瑚礁区。

　　在这份报告公布的同时，澳大利亚政府也公布数据，显示澳大利亚在2019年上半年，温室气体排放连4年增加，导致气候变迁。

(责编：冯粒、袁勃)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved