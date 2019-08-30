原标题：受气候变迁影响 澳大利亚大堡礁评级降为“非常不好”

中新网8月30日电 据“中央社”报道，当地时间30日，澳大利亚大堡礁海洋公园管理局，首次将大堡礁的长期展望降级为“非常不好”。该机构在最新一份5年健康报告中指出，气候变迁所导致的海洋温度上升，是这个巨型生物面临的最大威胁。

该机构表示：“破纪录的海平面温度，所产生的大规模冲击，已使这座珊瑚礁的状态从‘不好’转变为‘非常不好’。”

该机构提到，为了拯救2300公里长的世界遗产大堡礁，“迫切需要全球、区域和地方层级，采取大力而有效的管理措施”。

该机构说，“大堡礁是澳大利亚的认同核心，改善它的展望事关重大”。并表示，除了对抗气候变迁外，还须采取进一步行动，来中止农业污染物排放到珊瑚礁区。

在这份报告公布的同时，澳大利亚政府也公布数据，显示澳大利亚在2019年上半年，温室气体排放连4年增加，导致气候变迁。

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