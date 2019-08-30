中国维和医生在黎巴嫩社区开展义诊

前来就诊的当地患者向中国医生讲述病史。（黄世峰 摄）

人民网贝鲁特8月30日电（记者李潇 黎巴嫩维和医疗分队报道员 黄世峰）当地时间8月28日，中国第18批赴黎巴嫩维和部队医疗分队，驱车来到黎巴嫩南部马家永镇临街社区发展中心进行义诊。

社区负责人此前从当地媒体看到中国维和医院的人道主义救援报道后，经多方面联系协调才促成这次活动顺利开展。该地处于黎南部山区，加上多年战乱，当地百姓长期面临看病难问题。听说中国维和医生来坐诊，当地的居民、警察、学生、青少年都纷纷赶来，门口排起长队等候。

在诊疗过程中， B超医生张波发现70岁的阿莫菲梅特-萨利梅尔肾脏上有一直径18cm的囊肿，特地找到老人家属和社区主任，指出该病症必须尽快进行专科处理，以防止病情进一步恶化。整个上午，中国医生在诊室里忙个不停，持续到下午1点多，还有病人不断慕名而来。当天登记接诊共130多人次，发放药品50余种，100多盒、支。

马家永镇社区中心主任玛雅-哈斯巴妮说：“今天的活动非常好，非常成功，从病人的数量就能证明这点。他们分别来自黎巴嫩、叙利亚、伊拉克，都很需要你们的帮助。因此，我希望你们能派更多的中国医生来开展这项活动。非常感谢你们！中国医生！”

中国第18批赴黎巴嫩维和医疗分队自5月底部署到位以来，已为黎巴嫩百姓义诊300多人次，充分体现了中国维和医疗队的人道主义救助精神。（完）

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