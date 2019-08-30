驻法大使谈中美贸易摩擦：坚信贸易保护主义没有出路

人民网巴黎8月29日电（记者葛文博）29日，中国驻法国大使卢沙野出席法国雇主协会年会，与法国欧洲和外交部国务秘书勒穆瓦纳，前经济部长蒙特布尔，巴黎和平论坛主席、前世界贸易组织总干事拉米，法国商务投资署署长卡尼共同讨论经济全球化议题，阐述中国政策主张。使馆余劲松公使、吴小俊公参、赵斌公参等陪同出席。

卢大使表示，全球化是人类社会工业化和科技进步的必然结果。世界各国经济融合是历史大方向，不以人的意志为转移。全球化在推动世界经济发展的同时，也导致了一国内部和不同国家之间的贫富差距不断增大。上述问题的根源不在全球化本身，而是一些发达国家没有合理分配经济全球化的红利，不断提高竞争力，反哺劳动阶层。一些发展中国家也没有把有限的劳动和资源收益用于发展必要的基础设施和生产能力。所以解决问题的关键不在反全球化，不能泼洗澡水时把“孩子”也泼出去。

关于中美贸易摩擦，卢大使指出，我们不想打贸易战，但也不怕打。我们愿意在相互尊重、平等互利的基础上，通过谈判解决美方在贸易逆差等问题上的关切，但绝不会为了达成协议而牺牲根本利益。中国经济有足够的韧性抵御贸易摩擦带来的风险和挑战。我们坚信贸易保护主义没有出路。贸易保护主义的拳头打出去多重，遭到的反击就有多重。

关于贸易平衡问题，卢大使表示，中国从不追求贸易顺差，我们学习了西方制定的世贸组织规则并遵守了这些规则。外界总是把注意力放在中国经济增长数字上，却看不到中国人民为此付出了多少努力。中国之所以发展得这么快，是因为我们把从经济全球化中得到的每一分红利都用在了发展上，用于基础设施建设和提高生产力。说中国是全球化的最大受益者，这很值得商榷。一部中国组装的苹果手机中，美国公司利润占80%，日、韩以及欧盟等国家占15%，中国劳动者只赚取5%的辛苦钱。中国并不是全球化的最大受益者，所有参与者都从中获利。

法国雇主协会涵盖85家行业协会共75万家企业，其年会在法国政商界和媒体界有强大影响力，每年吸引7000余名企业家及各界人士参加。

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