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同一号码买30多年 加拿大越裔移民中6000万加币大奖

2019年08月30日20:27  来源：中国新闻网
 
原标题：同一号码买30多年 加拿大越裔移民中6000万加币大奖

　　中新网8月30日电 据“中央社”报道，当地时间28日，现年55岁的越裔男子张本在加拿大埃布尔达省，领取头奖彩金6000万加币。

　　他自36年前移民加拿大后，就持续以同一组号码购买乐透彩票，直到2018年终于赢得大奖，但获奖近10个月后才前来领奖。

　　据报道，2018年10月，张本在埃德蒙顿市一间赌场买了这张中奖彩券，他用人生的重要日子和家人生日来当作彩券号码。

　　他在记者会上表示：“我明白这会改变很多事，我想确保我们都已经准备好迎接变化。”

　　张本称，现在他计划拿这些钱付清房贷、规划家庭旅游，然后继续从事园丁工作。

　　他还表示，不打算把中头奖的消息透露给小孩知道，因为想让他们继续努力工作。

　　张本的侄女张米娜表示：“36年前，他身无分文来到这里并开始工作。这就是他们所做的一切，工作、存钱、买房子……为小孩准备更好的生活，如今终于有回报，真的为他们感到开心。”

(责编：冯粒、袁勃)
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