原标题：第三次中德高级别安全对话在杭州举行

新华社杭州8月30日电（记者方列）第三次中德高级别安全对话30日在浙江省杭州市举行。中德双方一致同意继续深化两国安全领域合作，共同应对全球和地区安全威胁。

中共中央政法委秘书长陈一新与德国联邦总理府情报国务秘书盖斯曼共同主持对话。双方一致认为，中德作为世界第二和第四大经济体，不仅有着加强互利合作的巨大需求，也肩负着维护和平稳定的重要责任，尤其在当前复杂多变的国际形势下，全方位推进中德战略合作具有十分现实的积极意义。安全领域是中德两国关系重要组成部分和积极推动力量。

对话中，双方围绕反恐怖和反极端主义、网络和经济、打击跨国有组织犯罪以及有关国际和地区安全问题，进行了坦诚深入、专业务实的会谈，就采取具体行动进一步深化两国在安全领域的合作达成广泛共识，并确定了下步合作重点与方向。

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