美政府提议放松甲烷排放限制遭批评

新华社华盛顿8月29日电（记者周舟）美国环境保护局29日提议放松对油气行业温室气体甲烷排放的限制。这是该机构自6月颁布新规允许美各州自行制定火电厂减排计划后，再次试图弱化减排相关约束，引发环保人士批评。

美环保局当天发布一份声明说，建议联邦政府取消油气生产和加工环节中对甲烷排放的限制，只保留对“挥发性有机化合物”的排放限制。挥发性有机化合物包括烷烃、烯烃、醛类和酮类等物质，其中有些已被列为致癌物。

美环保局称，联邦政府对油气行业甲烷排放的限制是本国油气能源开采的负担，而放松管制每年可为该行业节省1700万到1900万美元。

美环保局的新建议将接受60天的评议，预计将于明年最终颁布。这一建议或将再次推翻奥巴马政府时期推行的排放管制，引发环保人士批评。

值得一提的是，埃克森美孚和荷兰皇家壳牌等油气公司均表示支持限制甲烷排放。英国石油公司高管苏珊·迪奥曾撰文说，降低甲烷排放，不仅对地球，对天然气产业而言也是正确的事。

甲烷是一种主要的温室气体，也是天然气的主要成分，尽管它在大气中的浓度远远低于二氧化碳，但甲烷排放后20年内的增温作用是二氧化碳的80倍还多。不少研究指出，降低甲烷排放是快速减缓气候变化的关键。

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