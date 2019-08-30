联合国难民署：全球学龄难民儿童过半未上学

新华社日内瓦8月30日电（记者聂晓阳）联合国难民署30日发布报告称，全球达到学龄的难民儿童共有710万，其中370万儿童没有上学，比例超过一半。各国政府和社会组织应加强合作，帮助更多难民儿童获得必要教育。
在这份题为《危机中的难民教育》的报告中，联合国难民署称，全球儿童小学入学率为91%，但在难民儿童中这一比例仅为63%；同样，全球84%的儿童可以接受中等教育，而在难民儿童中只有24%拥有这一机会。
根据这一报告，全球学龄难民儿童入学难的主要原因是缺乏资金。联合国难民署呼吁各国采取措施向难民家庭提供财政资助，以帮助其支付子女入学的费用。
联合国难民事务高级专员菲利波·格兰迪表示，学校是难民获得第二次机会的地方，让更多难民儿童接受教育就是投资他们的未来，“我们需要投资难民教育，以使他们未来找到工作并为社会作出贡献”。
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