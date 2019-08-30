新华社华盛顿8月29日电 新闻分析：美成立太空司令部意欲何为

新华社记者周舟

美国总统特朗普29日宣布正式成立太空司令部，这是美国国防部第11个联合作战司令部。分析人士认为，成立太空司令部是美国组建“太空军”的关键一步，可能加剧太空军事化风险。

“功能性”联合作战司令部

特朗普当天在白宫举行的太空司令部成立典礼上说，陆、海、空和网络空间都已成为关键的作战领域，美国现在将太空视作一个“独立的区域”，由新的太空司令部负责，确保美国“在太空的统治地位永不受质疑和威胁”。

据介绍，太空司令部将成为与现有10个司令部并列的联合作战司令部，可直接指挥其配属的各军兵种部队，接管美国战略司令部原有的太空职能。太空司令部是一个“功能性”的联合作战司令部，与北方司令部等“地域性”司令部不同，类似于战略司令部和网络司令部。

现任美国空军太空司令部司令官约翰·雷蒙德将担任美国太空司令部第一任司令官。美空军太空司令部将成为新的太空司令部的重要组成部分，此外还将从陆军下设的空间和导弹防御司令部及海军下设的航天和海战系统司令部等抽调力量。

美国参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德在本月20日举行的美国国家航天委员会第六次会议上说，太空司令部启动后将领导87支部队，处理导弹预警、卫星侦察、太空控制和支持等任务。

分析人士认为，美国太空司令部的成立意味着太空安全领域将发生“板块变化”。例如，此前美国国防部和情报部门在太空领域的职能交叉，缺乏协调。美国代理国家情报总监约瑟夫·马圭尔在国家航天委员会会议上表示，如未来发生太空战，美国国家侦察局会遵从太空司令部指令，在军事行动中同美国防部一道奉行“统一防御概念”。

下一步是太空军

特朗普说，太空司令部成立后，美国太空军将在不久后成为美国第六大军种。特朗普就任以来多次表示希望组建太空军，使之独立于海、陆、空军以及海军陆战队和国民警卫队。但设立太空司令部与组建太空军有所不同，后者需获国会批准。

特朗普今年2月签署的“太空政策指令-4”显示，太空军将首先在美国空军部下组建，与空军平级。

8月9日，美国副总统彭斯在五角大楼表示，建立太空军首先要做四项工作，其中一项是建立太空司令部，另外三项是成立太空战斗大队、成立研发尖端太空作战技术的太空发展局以及设立一位负责太空事务的文职助理防长。今年3月，美国五角大楼已正式设立太空发展局。

尽管目前各方正在就组建太空军形成一定的政治共识，但在细节上尚存分歧。据美国“太空新闻网”报道，参议院在一份国防授权法案的修正案中提议就组建独立的太空军设立1年的观察期，众议院则没有提出类似要求。

美国国会担忧独立太空军的军费问题。此前有分析估算太空军组建最初5年可能要花费大约130亿美元。美国防部则在一份备忘录中表示，建立新兵种还需要更多技术性和规范性的修正案。

加快太空军事部署

2018年3月，美国政府公布《国家太空战略》概要，提出建立更有弹性的太空架构，强化太空威慑与作战能力，从而实现其“太空领导地位”。

美国防部今年1月发布了一份导弹防御评估报告，评估了在太空部署导弹探测器和拦截装置的可行性。

美国推动的太空探索计划也存在军事的考量。美国近日重启了一项曾在冷战时期运行的核热推进航天器技术。本月20日，美国总统特朗普签署一份备忘录，为美国发射核动力航天器制定了新的准则，表示这项技术对维持和推进美国在太空的战略领导地位至关重要。

在20日举行的国家航天委员会会议上，美国航天局局长布里登斯廷说，美国将利用核裂变反应产生的热能推进航天器进行深空探索。他话锋一转，认为核热推进技术可让绕地航天器具备更强动力，以躲避反卫星武器的攻击。

美国军方还在进行一项神秘的太空飞行试验。截至发稿，美国空军的“空天飞机”X37-B已连续在太空飞行超过720天，打破其在轨飞行纪录。这架长8.8米、高2.9米、翼展近4.6米的飞行器究竟执行什么任务扑朔迷离。据媒体报道，该项目正在测试的技术可能包括先进制导、导航和控制系统、先进推进系统等，可能具备太空攻击能力。

另外，美军方还加快部署其第三代全球定位系统（GPS）卫星，目前已发送2颗入轨，这个系列的卫星将拥有更强大的精确定位能力和抗干扰能力。未来20年，美国还计划发射30多颗军民两用的第三代GPS卫星。

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