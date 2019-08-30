外交部：王毅将于9月2日至4日访问朝鲜

人民网北京8月30日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

应肯尼亚共和国、尼日利亚联邦共和国、塞拉利昂共和国政府邀请，习近平主席特别代表、中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将于9月上旬对上述三国进行正式访问，就推进双边关系以及共同关心的国际和地区问题交换意见。

应朝鲜外务相李勇浩邀请，国务委员兼外交部长王毅将于9月2日至4日访问朝鲜。

问：香港警方今天拘捕了黄之锋等几名活动人士，请问中央政府是否参与了特区政府的有关决策？

答：关于你提到的事情，我看到了有关报道。香港特区警方已就此作出说明。

问：你刚才宣布了王毅国务委员兼外长将访问朝鲜的消息，能否提供会见安排等更多细节？

答：今年是中朝建交70周年。6月，习近平总书记、国家主席成功访朝，两国关系进入新的历史时期。王毅国务委员兼外长此次访问是中朝双方落实两党两国最高领导人共识、推动双边关系发展的重要后续行动。访问期间，王毅国务委员将同李勇浩外务相举行会谈。关于访问的有关情况，中方会及时发布消息。

问：我的问题也和王毅国务委员兼外长访朝有关。目前，朝鲜与韩国、美国的关系仍处于比较紧张的状态，王毅国务委员访朝期间是否会讨论半岛局势？

答：大家都应看到，当前朝鲜半岛局势总体来说还是处在缓和态势，政治解决半岛问题也仍在轨道上。我们希望各方能够加强接触和沟通，相向而行，沿着“双轨并进”的思路，按照“分阶段、同步走”的原则，积极寻找实现半岛完全无核化和建立半岛和平机制的有效途径，妥善解决彼此的合理关切。中方愿意继续为实现半岛无核化和东北亚地区长治久安发挥建设性作用。

问：第一个问题，特朗普总统称，中美将于今天就经贸问题通话，你能否证实并提供更多细节？中方是否会就通话情况发布消息？第二个问题，英国、法国和德国昨天发表联合声明，呼吁南海声索方尊重2016年南海仲裁案裁决以及《联合国海洋法公约》规定的基于规则的海洋秩序，中方对此有何回应？

答：关于第一个问题，昨天在商务部举行的记者会上，不少记者问过类似的问题，商务部新闻发言人已就此作出过回应。我能告诉你的是，双方经贸团队一直保持着有效沟通。

关于第二个问题，当前在中国和东盟国家的共同努力下，南海局势保持稳定并不断向好发展。南海问题直接当事国就妥善处理和解决争议保持着对话沟通。中国和东盟国家在全面有效落实《南海各方行为宣言》的框架下，积极推进“南海行为准则”磋商，并不断取得重要进展。地区国家有意愿、有智慧、有能力妥善处理好南海问题，实现本地区长久的稳定、发展和繁荣。

在此形势下，一些域外国家无视地区国家维护南海和平稳定的努力，对南海有关问题指手画脚，蓄意渲染紧张局势，中方对此表示反对。中方敦促有关国家客观理性看待南海问题，停止发表负面言论，为地区国家妥处海上分歧、推进海上合作营造良好氛围。

至于三国声明提到的一些具体问题，中方的立场非常明确，没有改变。

问：几天后美方将对中国输美商品正式加征关税，但特朗普总统称中美经贸官员在周四举行会谈。你能否证实有这方面的会谈安排？

答：我能告诉你的是，第一，中美双方的经贸团队一直保持有效沟通。第二，我们希望美方能拿出诚意和实际行动，与中方相向而行，在平等和相互尊重的基础上找到解决问题的办法。

至于你关心的一些具体问题，我建议你去向主管部门询问。

问：据路透社报道，中国中央政府此前拒绝了香港特区政府提出的完全撤回修例的计划，你对此有何评论？

答：6月15日，香港特区政府宣布暂缓修例工作的决定后，中国中央政府表示支持、尊重和理解。对此我没有新的补充。

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