乌干达执政党高官：中国治国理政理念值得非洲借鉴

新华社坎帕拉8月29日电（记者张改萍）乌干达执政党全国抵抗运动副总书记理查德·陶德旺近日接受新华社记者采访时说，中国政府以人民为中心、坚决打击腐败等执政理念和实践值得非洲借鉴。

陶德旺认为，中国一系列治国理政理念和实践对推动国家治理现代化和促进经济社会发展具有重大指导意义。中国坚持以人民为中心的发展思想至关重要。

陶德旺高度评价中国坚持反腐倡廉的努力。他说，中国政府坚决打击滥用公权力的行为，惩处触犯法律法规的官员。这将保障社会发展规划的有效实施。他还特别称赞中国在教育、医疗卫生等方面的发展成就。

陶德旺说，中国政府采取独具特色的治理模式，促进市场经济发展，提高人民生活水平，“让每个人都受益匪浅”，而这正是非洲需要借鉴的。

他说，中国提出的“一带一路”倡议，为各国经济发展带来新动力，非洲将从中受益。“中国认为每个人都应是社会发展的受益者。中国企业参与建设乌干达的水电站大坝和道路，这些项目正在为乌干达经济发展提供动力。”

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)