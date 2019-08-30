新华社加拉加斯8月30日电 专访：新中国成立70年成就举世瞩目——访委内瑞拉总统马杜罗

新华社记者徐烨 王瑛

今年是中国与委内瑞拉建交45周年。委内瑞拉总统马杜罗日前在总统府接受新华社记者专访时说，新中国成立70年以来取得的成就举世瞩目，目前委中关系正处于互相理解、合作与共赢的最好时期。

他说，自委中建立全面战略伙伴关系以来，双方合作取得丰硕成果，双方的政治互信与理解也不断加强，委内瑞拉感谢中国给予的支持、理解与合作。

“我从小就对中国非常向往，从八九岁就开始阅读有关中国历史的书籍。到了青少年时期，我开始阅读中国革命历史书籍。成年以后，我一直关注中国的开放和发展历程。”他说。

马杜罗说，新中国成立70年来取得了举世瞩目的成就，特别是改革开放以来，中国一直处于持续稳定的发展阶段，不断将科学技术转化为生产力，成功建立起自己的科技和产业模式，成为值得其他国家借鉴的榜样。

他说，中国倡导共建人类命运共同体与委政府独立和平、寻求建立多极化世界格局的外交政策是完全契合的。“我深信，人类最终将走向命运共同体，走向和平，走向尊重。所有国家和民族都应有生存、发展与享有和平的权利。”

他说，在涉及香港问题上，美国也采取了与对委干涉类似的手法，企图破坏香港的稳定。“对于美国这种干涉行径，我们表示坚决反对。”

马杜罗说，21世纪是全世界文明对话、合作、互相尊重和理解的时代。他呼吁全世界所有维护国际法和多边主义的力量团结一致，共同抵制一切形式的霸权主义和干涉主义行为。

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