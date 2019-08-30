人民网>>国际

专访：新中国成立70年成就举世瞩目——访委内瑞拉总统马杜罗

2019年08月30日15:33  来源：新华网
 

　　新华社加拉加斯8月30日电 专访：新中国成立70年成就举世瞩目——访委内瑞拉总统马杜罗

　　新华社记者徐烨　王瑛

　　今年是中国与委内瑞拉建交45周年。委内瑞拉总统马杜罗日前在总统府接受新华社记者专访时说，新中国成立70年以来取得的成就举世瞩目，目前委中关系正处于互相理解、合作与共赢的最好时期。

　　他说，自委中建立全面战略伙伴关系以来，双方合作取得丰硕成果，双方的政治互信与理解也不断加强，委内瑞拉感谢中国给予的支持、理解与合作。

　　“我从小就对中国非常向往，从八九岁就开始阅读有关中国历史的书籍。到了青少年时期，我开始阅读中国革命历史书籍。成年以后，我一直关注中国的开放和发展历程。”他说。

　　马杜罗说，新中国成立70年来取得了举世瞩目的成就，特别是改革开放以来，中国一直处于持续稳定的发展阶段，不断将科学技术转化为生产力，成功建立起自己的科技和产业模式，成为值得其他国家借鉴的榜样。

　　他说，中国倡导共建人类命运共同体与委政府独立和平、寻求建立多极化世界格局的外交政策是完全契合的。“我深信，人类最终将走向命运共同体，走向和平，走向尊重。所有国家和民族都应有生存、发展与享有和平的权利。”

　　他说，在涉及香港问题上，美国也采取了与对委干涉类似的手法，企图破坏香港的稳定。“对于美国这种干涉行径，我们表示坚决反对。”

　　马杜罗说，21世纪是全世界文明对话、合作、互相尊重和理解的时代。他呼吁全世界所有维护国际法和多边主义的力量团结一致，共同抵制一切形式的霸权主义和干涉主义行为。

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

相关专题

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved