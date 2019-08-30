张瑞敏到访鞑靼斯坦共和国 深度解读全球领先物联网生态

人民网讯 8月28日，鞑靼斯坦共和国卡马河畔切尔尼市的海尔俄罗斯工业园暨洗衣机互联工厂正式运营。应鞑靼斯坦共和国总统明尼哈诺夫邀请，海尔集团董事局主席、首席执行官张瑞敏出席本次启动仪式并致辞。俄罗斯联邦工业和贸易部副部长奥西马科夫、鞑靼斯坦共和国总统明尼哈诺夫等嘉宾出席了此次启动仪式，对海尔在俄罗斯区域经济发展中的带动作用表示认可。

跨越5000公里的模式认同

鞑靼斯坦共和国重工业发达，产业结构相对单一，为实现产业转型升级，总统明尼哈诺夫多次访华考察，在中国寻求上发展和管理理念上的借鉴。在青岛海尔工业园，他找到了最理想的模式——人单合一。随着中俄贸易合作更高层次的发展，海尔已短时间内在俄实现从外来品牌到知名品牌的飞跃。当地时间8月28日，切尔尼市海尔工业园和洗衣机互联工厂正式启动，成为中俄经济互惠互利合作的新样板，海尔集团也将为俄罗斯带来物联网时代的先进科技和管理模式。

中俄文化虽差异巨大，但对于个人价值与幸福的渴望是共通的。科层制或将员工变为契诃夫笔下因循守旧，缺失自主性的“套中人”。人单合一则破除绝对理性的桎梏，将中俄员工转型为直面用户需求、拥有极大自主权的“创客”，个人价值创造源于用户需求的满足，自主性得以彰显，因而深得中俄员工认同，实现跨文化复制。俄罗斯正在重点支持物联网、人工智能、大数据处理等产业发展。对于如何创建物联网范式，当地时间8月29日，张瑞敏应邀在喀山大学发表主题演讲，分享了企业如何通过模式变革，实现人的价值，引领物联网时代潮流。

正如张瑞敏在切尔尼海尔工业园启动仪式上的致辞：“人单合一模式让每一个员工的价值和他创造的用户价值合一，鞑靼斯坦共和国的项目完全体现了这一点。”

“点亮”异国城市的物联网生态

海尔在俄罗斯的发展成果凸显了海尔海外本土化的发展优势，跨国企业在海外深度本土化最大的挑战是文化差异带来的商业摩擦和管理隔阂，商业模式创新则能激发一个经济体的创造活力。海尔创造的“人单合一”实现了跨文化企业发展，目前已在在美国、新西兰、日本、意大利等多个国家的复制，而这次俄罗斯的合作也成为中资企业在俄本土化合作发展、共创共赢的生态新样板。

海尔的物联网生态体系为俄提供了转型契机与合作机遇。据悉，投产后的海尔工业园，与各方共同围绕用户需求创造价值，吸引越来越多中俄企业来此投资、入驻，上下游产业链得以整合，一同搭建起一个开放的生态系统。 今年3月，第3亿台海尔冰箱在俄罗斯下线，可提供食物解决方案的生态冰箱连接起食材供应方、营养师等诸多节点。一台冰箱背后是互联互通的各类资源方，共创价值，催生出多元化产业，改变以往单一重工业模式。当地媒体评价道：“海尔俄罗斯工厂成为俄罗斯区域经济增长点，中国家电企业帮助我们实现产业转型。”

融入“一带一路”的海尔“朋友圈”

千百年前，伴随着驼铃与风帆，中国的丝绸、茶叶、瓷器等特色商品走出国门。如今，“一带一路”倡议下，中国走出去的不单是商品，更是技术、资本与模式，越来越多像鞑靼斯坦这样的“一带一路”沿线国家与地区搭上中国经济发展的快车，与中国展开深度合作，探索发展模式的转型。

全球化创牌的海尔乘着“一带一路”的东风不断扩大着自己的“朋友圈”，早在2001年，海尔便在巴基斯坦投资建厂，深耕当地，实现在巴基斯坦空调市场销量领先，根据华通明略2014年品牌调研显示，品牌知名度高达99%。近年来海尔有力助推当地制造业转型升级，助力“中巴经济走廊”建设。在“一带一路”沿线，海尔通过研发、生产和营销三位一体的战略实现本土化创牌，以物联网时代的管理模式与生态体系，为各国的物联网建设提供中国样板。

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