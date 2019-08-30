马来西亚举行峇峇娘惹文化周促进海丝文化交流

新华社马来西亚马六甲8月30日电（记者林昊 王大玮）第三届马来西亚峇峇娘惹文化周25日至30日在马来西亚历史名城马六甲举行，以促进海上丝绸之路文化交流。

马来西亚侨生公会总会长颜泳和在文化周期间表示，历史上，中国与马六甲等今天马来西亚所属地区有着不解之缘。早期的中国移民与当地人的后代被称为峇峇娘惹，是东南亚土生华人族群。峇峇娘惹保留了中华传统习俗，同时也吸收了当地马来人的文化，是中马文化交流融合的代表，也是马来西亚极具特色的文化符号和珍贵文化遗产。

马来西亚中国公共关系协会副会长颜天禄表示，文化艺术是实现民心相通的重要手段。今年是马中建交45周年，明年是马中文化旅游年。随着两国之间的联系越来越紧密，文化艺术作为加强民间交流的重要载体将在今后两国交流中进一步发挥重要作用，不断促进民众之间的相互了解、信任与友谊。

除了反映峇峇娘惹生活习俗的相关展览及舞蹈表演，本届文化周还举行了马中文化艺术论坛和马六甲海丝文化论坛，邀请中国、法国、尼泊尔、印度尼西亚、新加坡、斯里兰卡、马来西亚等国家和地区的专家学者分别就峇峇娘惹文化的传承与发展、海丝文化交流、跨国文化保护合作等课题进行了深入探讨。

第三届马来西亚峇峇娘惹文化周由马来西亚侨生公会、马六甲当地政府部门、马六甲郑和朵云轩艺术馆等联合主办。

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