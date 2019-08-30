美国政府拟推翻甲烷排放限令 或引环保组织抗议

中新网8月30日电 据香港《大公报》报道，美国政府正着手推翻前总统奥巴马时期制定的油气产业甲烷排放限令，称政府对甲烷排放设限是越权行为。知情官员透露，这项新提案或有助于进一步提高原油和天然气产量。

报道称，美国环境保护局(EPA)29日公布了新提案，此后将有60天的公众意见征询期，然后再交回政府审核，计划于2020年正式敲定实施。

石油与天然气产业长期以来是甲烷排放的最大产业。图为美国莱昂德尔巴塞尔炼油厂。

据报道，新提案将废除奥巴马时期对石油和天然气行业的规定，例如要求业者使用能监控油井、储油罐和管道泄漏的技术，同时提高检查泄漏情况的频率。新提案还将撤销原本要求EPA管制数千口现有油井及产区的法律要求。

报道指出，特朗普政府的官员主张，美国《清洁空气法》限缩了当局制定气候政策的空间，而此次的新提案合乎商业利益。根据新提案，石油和天然气产业将分裂，即单个油井生产和天然气输送将被视为截然不同的独立部分。EPA局长5月曾表示，如果石油和天然气部门分裂，那么来源于此的甲烷排放量就不足以触发《清洁空气法》。

不过，甲烷排放可能影响气候，石油行业内对于是否监管也存在明显分歧。代表数百间企业的美国石油协会(API)副总裁埃里克·米利托对新提案表示赞赏，该协会甚至还敦促当局停止直接监管甲烷排放，并鼓吹让企业自行承诺加强检查。然而，一些主要石油公司呼吁特朗普政府维持此前的政策，超过60间石油公司还自愿承诺控制甲烷排放。

据报道，石油和天然气产业长期以来是甲烷排放的最大来源，而目前美国油气产量已达到创纪录高位。此外，甲烷的生产和运输涉及数百万英里的管道，而气体容易通过管道的连接处和通风口泄漏，大气中温室气体中的甲烷含量或因此增加。因此，放宽排放监管很可能引起环保组织的抗议，并可能面临法律挑战。

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