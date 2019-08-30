大英博物馆斥资6400万英镑建新馆 将展现更多文物

中新网8月30日电 据外媒报道，大英博物馆将与雷丁大学合作，在伯克郡的欣菲尔德建造全新建一个考古研究中心，预计于2023年对公众开放。据悉，这座占地15627平方米的建筑将花费6400万英镑，有望向公众展出更多的馆藏文物。
资料图：大英博物馆馆藏文物。中新社记者 李志华 摄
大英博物馆目前拥有800万件历史文物，但在其伦敦总馆只向公众展示了其中的8万件，其余的文物被储藏起来。新馆开放后，历史文物将按照历史时期和出土位置进行分类。
其中储藏文物的最大地点之一是位于伦敦西部的布莱斯大厦。英国政府将以约5000万英镑出售这座建筑，所获资金将用于建造新博物馆，其余建设经费预计将通过捐赠和其他渠道筹集。
大英博物馆新馆将由为国王十字车站设计升级项目的建筑师设计，开设全新的存储、学习、共享和保存藏品的空间。新馆占地15627平方米，由三个街区组成。
据报道，预计将搬到新博物馆里的物品包括古罗马时期的马赛克和雕塑，以及英国铁器时代的珍宝。
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