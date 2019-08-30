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希腊总理访德拉投资要赔款

2019年08月30日13:22  来源：新华网
 

　　新华社柏林8月29日电（记者任珂　张远）德国总理默克尔29日在柏林与到访的希腊总理米佐塔基斯举行会谈。会后，米佐塔基斯呼吁德国为希腊改革计划投资，同时希望在战争赔款问题上，德国能做出积极回应。

　　在双方举行的联合记者会上，米佐塔基斯说，希腊将实施宏大的金融改革，改革将超出欧盟强制要求的范围。希腊希望借此恢复因2010年爆发的主权债务危机而失去的信用。希腊政府正专注于改革和吸引投资。他表示，如果希腊经济增长更快，将更容易偿还债务。

　　默克尔赞赏希腊政府的改革计划，她说，两国将在能源和气候变化领域加强合作，并表示这将为德国企业带来投资机会。

　　被问及希腊政府是否将继续向德国追讨战争赔款时，米佐塔基斯说，这是两国关系的一个难点，希腊议会要求与德国就此开始谈判，希望德国给予积极回应。默克尔未就此事发表看法。

　　希腊议会4月17日通过决议，正式要求政府向德国寻求赔偿。虽然决议没有提及具体索赔金额，但2016年希腊一个专家委员会曾估算，德国在两次世界大战中给希腊造成了总共超过3000亿欧元的损失。德国政府发言人赛贝特对此回应说，德国赔款问题已在法律和政治层面最终解决。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)
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