新药物有望用于遏制疟疾传播

新华社伦敦8月29日电（记者张家伟）英国格拉斯哥大学29日发表新闻公报说，该校学者领衔的国际团队新研发出一种药物，在对抗疟疾方面展示出很好的效果，可有效杀灭疟原虫，未来有可能在防治疟疾方面发挥作用。

研究团队在美国《科学》杂志上发表了相关论文。新药物是他们经过严格筛选后发现的一种化合物，它在疟原虫生存的不同阶段都能将其杀灭，其发挥作用的主要原理是阻止一种名为PfCLK3的蛋白质发挥作用，这种蛋白质控制其他与维持疟原虫存活相关的蛋白质的产生和活动。

团队表示，通过阻止PfCLK3发挥作用，这种新药物能够阻止疟原虫的传播，也为疟疾的临床治疗带来新的可能性。

报告的通讯作者、格拉斯哥大学安德鲁·托宾教授说：“我们不但发现了治疗疟疾的一个可能方案，并且也找到一个方法来阻止这种疾病从人传播到蚊虫，然后再感染其他人。”

疟疾是由疟原虫寄生于人体引起的寄生虫病，通过蚊子叮咬传播，其症状包括发热、头痛、呕吐等，如不及时治疗可能危及生命。

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