美国宣布正式成立太空司令部

新华社华盛顿8月29日电（记者周舟）美国总统特朗普29日宣布正式成立美国太空司令部，距离组建独立的“太空军”更近一步。

特朗普当天在白宫举行的成立典礼上说，这表明太空在美国国家安全和国防中处于中心地位，将确保美国“在太空的统治地位永不受质疑和威胁”。现任美国空军太空司令部司令官约翰·雷蒙德将担任美国太空司令部第一任司令官。

美国白宫当天发布的一份声明指出，美国太空司令部将整合各军种力量，使通信、情报、导航及导弹早期监测和预警等优势太空能力形成作战力，确保美国拥有不受限制地进入太空和在太空自由行动的能力。

据介绍，美空军太空司令部将成为新的太空司令部的重要组成部分，此外还将从陆军下设的空间和导弹防御司令部及海军下设的航天和海战系统司令部等抽调力量。

特朗普说，太空司令部成立后，“太空军”将在不久后成为美国第六大军种，“太空军”旨在组织、训练和装备部队，为太空司令部提供支持。

不过，与太空司令部不同，成立“太空军”需得到美国国会的批准。美国曾在1985年成立过太空司令部。2001年“9·11”事件后，美国的武装力量转向反恐和国土安全，太空司令部于2002年解散，其职能被战略司令部兼并。

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