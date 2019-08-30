调查显示绝大多数美国企业在华盈利 继续看重中国市场

新华社华盛顿8月29日电（记者熊茂伶）美中贸易全国委员会29日发布的2019年度会员调查显示，绝大多数美国企业在华经营实现盈利，中国仍然是大多数受访企业优先考虑的市场。

这项调查有约100家美国企业参与，于今年6月完成。调查显示，97%的受访美国企业在华盈利，该比例与去年持平，维持在10年以来的高位。

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示，中国市场的成功对于这些企业的全球竞争力十分重要，在中国创造的利润支持了美国就业岗位，而很多美国政策制定者并未领会美国企业在华业务对美国工人及其社区带来的好处。

尽管如此，中美贸易摩擦对美国企业在华经营的影响日益显著。调查显示，81%的受访企业表示“贸易争端对其在华经营产生影响”，比去年上升了8个百分点。近一半的受访企业表示在华销售额下降，市场份额被其他国家竞争者蚕食。受贸易摩擦影响，越来越多的美国企业被视为“不可靠的商业伙伴”，大约37%的受访企业表示这一原因导致其在华销售额下滑。

艾伦在当天召开的发布会上表示，虽然美国企业对于贸易摩擦深表担忧，但并没有太多的证据表明美国企业正在离开中国。

他说，在华经营的大多数美国企业都明白，在可预见的未来，中国仍将是全球增长的主要引擎之一，而美国企业需要充分利用这一点。他同时指出，供应链调整一直都在发生，而其原因是多方面的。随着劳动力成本的增加，中国的很多劳动密集型、装配型产业正在转移到东南亚等地区，而贸易摩擦带来的加征关税可能只是加速了这一进程。

艾伦呼吁尽快重启美中贸易谈判，达成互利互赢的协议，并取消加征的关税。他说，在美中谈判的框架之外，中国政府正在继续深化改革开放，相关举措值得肯定也符合中国的长远利益。

美中贸易全国委员会创建于1973年，拥有约220家在中国经商的美国会员企业。

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