“中国杭州西湖文化遗产禅意摄影展”在东京开幕

人民网东京8月30日电（记者 刘军国）由杭州市文化广电旅游局主办的“中国杭州西湖文化遗产禅意摄影展”29日在东京开幕。此次摄影展展出的40幅禅意作品均为知名摄影家张望多年摄影的佳作。镜头中呈现出了“世界文化遗产”杭州西湖文化景观的无限魅力及禅意境界，展览对推进中日文化交流及旅游合作将发挥重要作用。

中国驻日本大使馆文化参赞石永菁对摄影展的顺利开幕表示祝贺，中日文化相近，艺术相通，文艺交流对增进国民之间的相互理解发挥着不可替代的重要作用。

开幕式后还举办了专题讲座，摄影家张望讲述了自己追求艺术、与禅结缘的心路历程，并与观众分享了自己拍摄作品的理念与技巧。前来观赏作品的观众纷纷表示大开眼界，感受到了作品中静心与禅意。据介绍，本次展览将持续到9月上旬。

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