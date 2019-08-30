也门说阿联酋空袭导致300多人死伤

新华社科威特城8月29日电（记者王薇 聂云鹏）亚丁消息：也门国防部29日晚发表声明说，阿联酋战机自28日晚起对驻扎在也门南部多个地区的政府军发动10次空袭，导致300多人死伤。

也门国防部通过官方萨巴通讯社发表声明说，阿联酋战机对也门南部阿比扬省首府津吉巴尔市和临时首都亚丁市及周边地区的政府军进行了10次空袭，造成300多人死伤，其中大部分是政府军士兵，还有少量平民，目前空袭仍在持续。

随后，也门政府发表声明，谴责阿联酋战机空袭也门政府军，要求阿联酋为此承担全部责任并停止向所有武装组织提供资金和军事支持。声明还呼吁沙特阿拉伯继续支持也门合法政府，阻止军事冲突升级。

也门外交部也发表声明，呼吁联合国安理会就阿联酋空袭也门政府军事件召开会议。

阿联酋外交与国际合作部对也门政府的谴责回应说，阿联酋战机发动空袭是为了保护多国联军免受“恐怖组织的袭击”。

近来，也门政府军与南方过渡委员会的武装力量连日激战。也门政府指责阿联酋向南方过渡委员会提供经济和军事支持。阿联酋否认支持南方过渡委员会控制亚丁，并表示“尽一切努力缓和也门局势”。

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