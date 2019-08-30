俄在两主要城市建立5G测试网络

新华社莫斯科8月29日电 俄罗斯最大电信运营商移动通信系统公司（MTS）29日说，该公司已在莫斯科和圣彼得堡两市的特定区域建立了第五代移动通信技术（5G）测试网络。

今日俄罗斯通讯社当天以MTS公司为消息源报道，莫斯科的5G测试网络设在国民经济成就展览馆内，用于测试“智慧城市”解决方案，覆盖范围预计明年将扩大；圣彼得堡的测试网络设在科特林岛的喀琅施塔得港，实测网速已达1.2Gbps（吉比特每秒）。

报道称，目前5G测试网络仅供重要机构使用，未来将用于开发创新应用技术，如无人驾驶车辆、物联网、远程医疗服务、虚拟和增强现实产品等。

MTS公司称，公司计划与手机制造商合作，在2019年底至2020年初向俄市场推出5G手机。

此前，俄罗斯曾有其他移动通信运营商在莫斯科测试过5G网络。

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