新华社圣保罗8月29日电 专访：把握住中国提供的发展良机——访巴西圣保罗州州长多利亚

新华社记者宫若涵

巴西圣保罗州州长若昂·多利亚近日在圣保罗接受新华社专访时说：“圣保罗州有义务和责任在各层级上继续保持与中国良好的伙伴关系。作为圣保罗州州长，我将捍卫这一立场。”

8月3日至10日，多利亚率代表团访问了北京、西安，并在上海参加圣保罗州驻中国代表处的揭牌仪式。多利亚说：“这是圣保罗州政府历史上最重要的一次中国之行，就达成的具体贸易成果而言，或许是巴西最为重要的一次中国之行。”

多利亚说，代表团此行吸引到248亿美元的投资，将用于未来10年圣保罗州的建设，这些资金将投入到圣保罗州的农业、汽车制造业、运输业、科技、医疗和教育部门。

“中国是巴西和圣保罗州最大的贸易伙伴。我们应该为中国在巴西，尤其是在圣保罗州投资、增加就业岗位、进行技术转让创造新的机会。谁的行动更加迅速，谁能给出最好的条件，谁就能更好地把握住中国提供的这一发展良机。”

多利亚认为，圣保罗州在这方面具有优势。他说：“巴西出口的大宗商品有许多产自圣保罗州，尤其是糖、酒精，此外还有橙汁、大豆、玉米和其他谷物。”

圣保罗州是巴西经济最发达的州，经济总量占巴西国内生产总值的33%。多利亚说，在与中国的合作方面，圣保罗州已经取得了显著成果。

他介绍说，圣保罗州有200多家中国公司，巴西绝大部分华侨华人生活在圣保罗州，圣保罗州是中国在拉丁美洲的一个主要的出口目的地。

金砖国家领导人非正式会晤将于今年11月在巴西举行。多利亚表示相信，此次会晤将对巴西与中国以及与其他金砖国家的关系发展产生重大积极影响。他表示，金砖国家之间的合作有利于中国、巴西和全世界。“这些市场可以吸收中国在基础设施和工程领域的技术，这将调动世界经济的活力。”

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