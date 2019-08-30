人民网>>国际

“中国市场”是我们应对挑战的底气所在

2019年08月30日10:12  来源：经济日报
 
原标题：“中国市场”是我们应对挑战的底气所在

　　近两天，美国最大的连锁会员制超市Costco在上海首次开业被顾客“挤爆”的新闻刷了屏。无独有偶，8月29日，宜家在郑州首店开业，同样是人山人海，据报道，顾客要排队2个小时才能进去。

　　“挤爆”或许不会是常态，但是中国消费者对于高品质产品的巨大需求肯定将是常态，中国越来越大的购买力肯定将是常态，中国不断集聚放大的市场潜力也肯定将是常态。这就是中国经济的魅力所在，也是我们应对一切挑战的底气所在。

　　哪里营商环境好，企业就去哪里投资。这就是市场经济，这就是经济规律。美方一些人“命令”美国企业“从中国迁回并在美生产”，让不少美国企业感到震惊并遭到不少企业的反对。有违经济规律的行为，必然会伤了企业，也伤了企业的发展生态。

　　中国经济是一片大海，宽广到足够容纳更多的外资企业来此受益，也需要更多的外资企业参与其中，和中国一道发展。

　　我们看到，仅今年上半年，德国零售巨头奥乐奇的中国首店正式落户上海；美国沃尔玛时隔9年在上海开出了第二家山姆会员店；百事公司在中国西南地区德阳投资5000万美元建新厂，目标直指赢取该区域休闲食品和饮料市场……

　　数据也显示，在当前全球外国直接投资（FDI）增速放缓的背景下，外商在华投资逆势上扬。今年前7个月，中国新设立外商投资企业超过2.4万家，实际使用外资金额达5300多亿元人民币，同比增长7.3％。

　　这是一个近14亿人的大市场。中国人民对美好生活的向往和追求，使这个市场规模越来越大、需求越来越多样。

　　近年来，中国陆续出台了一系列促进消费的政策文件，为挖掘消费潜力增强消费者信心营造了良好环境。国务院办公厅日前印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，提出20条稳定消费预期、提振消费信心的政策措施。比如，加快农村物流发展、活跃夜间商业和市场等，无一不是在创造新的巨大市场。试想，有近6亿农村居民的中国，如果农村消费起来了，会是个多大的市场；如果城市的夜经济发展起来，吃的玩的又会是多大的市场……

　　没有企业会无视和舍弃这么一个独一无二的“中国市场”。值得一提的是，外资企业看好中国市场，纷纷涌入，也给国内的企业带来了信心。身边的市场这么大，关键是看企业自身有没有能力，抓住机会，赢得市场。

　　机会总是会留给有准备的人。对企业，也是如此。（郭言）

(责编：崔越、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved