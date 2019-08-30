原标题：中国有能力消化经贸磋商影响，用冷静态度解决问题

面对中方被迫采取的第三轮贸易反制措施，美方一些人最近宣称将再提高关税税率，试图继续通过极限施压来逼迫中方让步。这显然又一次误判了中方的意志与能力。

首先，在捍卫国家核心利益和人民根本利益这一底线上，中国的意志坚不可摧，也有能力消化中美贸易摩擦带来的不利影响。

总台国际锐评29日发文《中国有能力消化贸易摩擦影响》明确指出，中方已明确表态，如果美方执意将有关关税措施付诸实施，中方必将继续坚决采取措施，维护自身的合法正当权益。美方一些人不断以关税施压，也是对中国应对能力的一次次误判。他们对中国经济体量和增速在全球主要经济体中的实力视而不见，沉浸在中国经济“衰退”的幻觉中不能自拔。事实上，中国经济巨大的发展潜力和回旋空间，恰恰是坚决反制美方贸易霸凌的底气所在。

第一，中国有能力通过扩大内需来消化中美贸易摩擦的不利影响。

同时，中国多元化市场策略增强了应对中美贸易摩擦的定力和底气。

从长远来看，中国应对中美贸易摩擦的底气，在于不断推进改革扩大开放，这也为中国经济高质量发展带来源源不断的动力。

29日晚新闻联播播发的精准施策看“六稳”系列中也专门列举了一组数据印证了当前“挖掘市场潜力 消费增长可期”的最新情况。

今年上半年，消费对经济增长的贡献率超过60%，是拉动经济增长的最大动力。随着中央各项促进消费政策措施的深入实施，我国居民，特别是农村居民形成强大消费能力，成为扩大内需，稳定增长预期的新亮点。

最新数据显示：今年上半年，全国城镇居民人均消费支出同比增长6.4%，农村居民人均消费支出同比增长8.7%，农村居民人均消费支出增速快于城镇居民2.3个百分点。其中，实物商品网上销售增势强劲，成为突出亮点。

伴随着农村消费的快速增长，城镇消费也展现出新亮点。

在北京，博物馆夜间延时开放，配上“文创市集”好不热闹；就在前几天，上海野生动物园也根据一些野生动物昼伏夜出的习性，正式推出特色夜间开园项目。

为促进消费，国家发展改革委、商务部等10部门今年联合印发《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案》，进一步挖掘市场的消费潜力。就拿汽车下乡和家电以旧换新相关补贴政策来说，预计就将带来4000亿元左右的市场消费规模。

专家预计下半年消费对经济增长的基础性作用将进一步巩固，最终消费对经济增长的贡献率将继续保持60%左右的高位。

其次，中国不会畏惧美方升级经贸摩擦的威胁一定会坚决斗争到底，还因为我们清晰地认识到“只有应战、敢战、善战方能止战” （查看详情）

29日人民日报发表署名文章强调，当前，美国一些人将中国视为战略对手，认为中国迅速发展对美国霸权构成了挑战。美国一些人不会因为中国委曲求全而改变维护自身霸权的目标，只会得寸进尺，直到把中国发展势头完全压制住。那种认为只要中国示好让步、美方就会止步的观点，误判了中美经贸摩擦发生的根本原因，也没看透美国一些人的霸权本质。面对中美经贸摩擦，只有应战、敢战、善战方能止战。

文章强调，中国对待中美经贸摩擦的立场和态度一直是不愿打，不怕打，必要时不得不打。同时，中国始终坚信，国与国之间只要平等相待、互谅互让，就没有通过协商解决不了的问题。中国将继续推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，坚定不移走和平发展道路，推动构建人类命运共同体。

再者，对于美国政府不断升级对华经贸摩擦的做法，美国国内多方持续发声，认为美国政府加征的关税绝大部分由美国企业和消费者买单，而贸易霸凌会让美国失去信誉。

多位美国经济界人士表示，对华经贸摩擦正在让美国经济和消费者付出代价。

美国哥伦比亚广播公司的一项最新民调也显示，约四分之三的受访美国民众认为，贸易战的代价将由美国消费者和企业买单。44%的受访民众认为美方的对华贸易施压政策不会有效果。

另据美国有线电视新闻网日前报道，由于对未来美国经济前景缺乏信心，美国企业高管正在持续抛售手中的股票。特林塔布斯投资研究公司近日公布的数据显示，8月美国企业内部人士每天平均抛售了约6亿美元的股票，预计8月份美国企业内部人士出售股票总额会连续第5个月超过100亿美元。

加州大学伯克利分校经济学教授、前国际货币基金组织首席经济学家奥布斯特费尔德近日表示，美国政府在贸易政策上反复无常、极限施压，使得美国失去国际信誉，并影响到其他地区，乃至全球经济的发展。

新华社29日“辛识平”文章《硬要“撤资中国”坑的是美国企业》也再次提醒美方， 多年来，中美互为重要的贸易伙伴和投资来源地，双方利益深度融合已经形成“你中有我，我中有你”的格局，美方一些人命令美国企业“撤离中国”，企图强行让中美经济“脱钩”，这种做法违背市场经济规律，逆经济全球化潮流而动，不得人心，也根本行不通。如果一意孤行，结果必然是害人害己，不仅严重损害美国企业和人民的利益，也将威胁全球产业链供应链的安全，危及国际贸易和世界经济。

文章说，“风向转变时，有人筑墙，有人造风车”，顺势而为才能赢得未来。中美经贸关系的本质是互利共赢，双方不是零和博弈的对手，而应是互利互惠的伙伴。《纽约时报》日前发表评论指出，将供应链转移出中国的公司有一天可能会发现，与留在中国的公司相比，它们处于竞争劣势。与中国经济脱钩，就是与机遇脱钩，与未来脱钩。美方一些人意气用事地鼓动“撤资”，只会令美国企业错失大好发展机遇，成为短视和任性的牺牲品。

最后，再次奉劝美方一些人冷静下来，不要再误判中国坚决反制的意志与能力。中方愿以冷静态度通过磋商合作解决问题，坚决反对贸易战升级。如果美方仍一意孤行，中方将被迫奉陪到底，别无选择。

(责编：崔越、贾文婷)