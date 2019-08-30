美国女车手追求极限 不幸车祸身亡

人民网讯 据法新社报道，美国警方28日表示，女赛车手康姆斯（Jessi Combs）在试图打破自己的纪录时，不幸车祸丧生。
美国西北的俄勒冈州（Oregon）警方在声明表示，康姆斯前一天在阿尔沃德沙漠（Alvord Desert）发生车祸，当场丧生。今年39岁的康姆斯2013年飙出时速641公里成绩后，获“地表最快四轮女车手”头衔。警方称，她因试图突破自己的纪录而发生致命车祸。
报道说，康姆斯是职业车手也是一流技师，曾挑战自己打破美国女特技表演人员欧尼尔（Kitty O'Neil）1976年“世上最快女人”的纪录。欧尼尔当年也是在阿尔沃德沙漠，开着3轮赛车，创下时速约824公里的纪录。（老任）
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