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专访：唯有抓紧行动才能有效应对气候变化——访2019年气候行动峰会联合国秘书长特使德阿尔瓦

2019年08月30日09:29  来源：新华网
 

　　新华社联合国8月29日电 专访：唯有抓紧行动才能有效应对气候变化——访2019年气候行动峰会联合国秘书长特使德阿尔瓦

　　新华社记者王建刚

　　“面对来势汹汹的气候变化，我们必须充分认识它的极大危害性和严重性，但真正能够减缓甚至阻止气候变化步伐的只有切实行动。”将参加2019年联合国气候行动峰会的联合国秘书长特使路易斯·阿方索·德阿尔瓦日前接受新华社记者专访时说，“行动”将成为这次峰会的“关键词”。

　　2019年联合国气候行动峰会将于9月23日在第74届联合国大会高级别会议期间召开。德阿尔瓦说，联合国秘书长古特雷斯将在这次峰会上发出“振聋发聩的警告”。

　　此前，古特雷斯已经在多个场合表达了他对气候变化的密切关注。德阿尔瓦说，许多过去怀疑气候变化的人都已开始认识到加快行动的重要性，以及这将给人类带来的巨大益处，“当务之急”是动员包括政府、私营部门和民间社会在内的所有方面立即行动起来。

　　世界气象组织今年3月发布的《2018年全球气候状况声明》指出，过去一年全球变暖仍在加速，给全球带来经济社会等方面的诸多挑战。统计显示，2018年与极端天气和气候事件有关的自然灾害影响全球近6200万人，并造成巨大经济损失。

　　联合国政府间气候变化专门委员会在去年10月发布的特别报告中说，将全球平均气温较工业化前水平升幅控制在1.5摄氏度以内，可以阻止气候变暖造成最严重的破坏。要达到这一目标，就要在2030年之前将二氧化碳排放量在2010年基础上减少近一半，并到2050年实现“碳中和”——人类的二氧化碳净排放量为零。

　　对于在2050年实现“碳中和”的目标，德阿尔瓦认为，如果从现在就开始采取紧急和具体的行动，这一目标不仅能够实现，并且“将比预期实现得更早”。

　　德阿尔瓦还谈到全球应对气候变化取得的积极进展。比如在二十国集团领导人大阪峰会期间，中国、法国和联合国三方举行会议并发表公报，重申加强应对气候变化国际合作、推动《巴黎协定》全面有效实施的坚定承诺。

　　德阿尔瓦说，很高兴看到中国在全球应对气候变化努力中所发挥的积极作用，他对中国在减少和消除污染方面的努力、中国应对气候变化的国家自主贡献目标都印象深刻。

　　德阿尔瓦还提到，即将召开的联合国气候行动峰会不仅是各国领导人的重大多边场合，也吸引了各国青年的积极响应，届时将有约700名青年与会。他认为青年能对气候变化提出自己的解决方案，有能力参与政策的制定并付诸行动。

　　“青年人也是消费者，他们能够影响需要改变的消费模式，因为气候变化要求我们改变生产和消费方式。”

(责编：燕勐、杨牧)
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