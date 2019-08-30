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哥伦比亚总统谴责前“哥武”部分成员宣布重组武装

2019年08月30日09:28  来源：新华网
 

　　新华社波哥大8月29日电（记者高春雨）哥伦比亚前武装组织“哥伦比亚革命武装力量”（简称“哥武”）部分成员29日宣布重组武装。哥伦比亚总统杜克当天对此表示谴责，称哥伦比亚不接受这样的威胁。

　　前“哥武”高级领导人伊万·马克斯29日凌晨发布网络视频。视频显示，他在20余名武装人员陪同下宣布“哥武”重新拿起武器，开始“新一阶段的斗争”。

　　马克斯对哥政府履行与“哥武”和平协议的情况表示不满，声称将与哥伦比亚目前最大反政府武装“哥伦比亚民族解放军”加紧合作。

　　不过，“哥武”弃武从政后成立的政党“大众革命替代力量”并未认可马克斯的表态。“大众革命替代力量”领导人隆多尼奥当天在新闻发布会上说，马克斯等人的言论是“胡说八道”，他表示道歉。

　　杜克当天在电视讲话中说，哥伦比亚检方将很快展开调查，了解该武装团体的情况，哥有关部门已着手搜寻视频中出现的武装分子。杜克呼吁哥伦比亚民众团结一心，共同抵制“恐怖主义和犯罪行径”。

　　联合国哥伦比亚核查团29日发布公报，谴责部分前“哥武”人员重组武装。公报说，哥政府与“哥武”3年前达成的和平协议结束了双方长达半个世纪的对抗，建设和平是民心所向。公报呼吁各方遵守诺言，努力履行和平协议。

　　哥伦比亚前总统桑托斯当天在社交媒体上表示，绝大部分前“哥武”成员是坚持和平路线的。他呼吁坚决制止破坏和平的行为。

　　“哥武”成立于1964年，曾是哥伦比亚境内规模最大、组织最严密的反政府武装，在半个世纪里与政府军冲突不断，造成20多万人死亡、数百万人流离失所。经过多轮和谈，哥政府和“哥武”于2016年达成最终和平协议。2017年9月，“哥武”正式宣布弃武从政，成立政党“大众革命替代力量”。

(责编：燕勐、杨牧)
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