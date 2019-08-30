不扰以色列议会选举 美国再推迟发布“世纪协议”

以色列定于9月重新举行议会选举。美国官员决定不在以色列议会选举前发布“世纪协议”政治方案。

“世纪协议”是美国政府推动巴以和平进程的新版计划。美方推迟发布或许有意避免在以方选举期间制造热点，一定程度上为以色列总理本雅明·内塔尼亚胡助力。

【再推迟】

美国总统国际谈判特别代表贾森·格林布拉特28日经由社交媒体“推特”发布消息，说美方决定不在以方议会选举前发布“世纪协议”或协议部分内容。

美国总统唐纳德·特朗普26日在法国出席七国集团首脑会议期间说：“我认为大家可能在（以色列议会）选举前看到协议内容。”

特朗普认定，以色列议会选举是影响美方发布“世纪协议”的“复杂因素”。这一方案原本打算在今年夏天发布。

美国和巴林6月25日至26日联手在巴林首都麦纳麦举办“和平促繁荣”经济研讨会，美国总统高级顾问、特朗普的女婿贾里德·库什纳在会上推介“世纪协议”所含经济方案。

据媒体报道，“世纪协议”的主要思路是“投资换主权”，即许以巴勒斯坦方面更多经济援助，换取巴方就索要以方所占领土和独立建国作出妥协。

尽管“世纪协议”所含政治方案待宣布，巴方对美方现有斡旋角色不予认可，反对经济方案。

【助盟友】

路透社报道，以色列议会选举选情胶着阶段，美方发布“世纪协议”会使情形“复杂化”。

据最新民意调查，总理内塔尼亚胡领导的利库德集团和主要竞争对手、前国防军总参谋长本尼·甘茨领导的中间派联盟蓝白党所获民意支持率大致相当。

以色列今年4月举行议会选举，内塔尼亚胡尽管“获胜”，后续组建执政联盟不成功，继而解散议会。议会重新选举定于9月17日。

内塔尼亚胡28日参加一场竞选集会，说得知“世纪协议”在议会选举后发布，有理由推测会在选举后“很快发布”。

内塔尼亚胡试图利用他与特朗普的密切关系“激发”支持者。

竞选集会上，他提问：“大家希望谁与特朗普总统谈‘世纪协议’？我，领导利库德集团和其他右翼政党组成的政府；还是甘茨或者（蓝白党协同领导人亚伊尔·）拉皮德？……这是这次议会选举的争议点，因为我们今后数周会面临（和平计划）这一议题。”（包雪琳）（新华社专特稿）

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