英女王同意约翰逊议会休会请求 “脱欧”前景难料

英国女王伊丽莎白二世28日同意首相鲍里斯·约翰逊的请求，让议会自9月第二周某一天起开始休会大约5周，直至10月14日女王作演讲、开始议会新会期。

尽管约翰逊坚称休会与绕过议会推进英国脱离欧洲联盟进程无关，但休会将挤压议会正常议事时间，为议员阻击“无协议脱欧”设置障碍。

约翰逊同一天告诉内阁，英国“有协议脱欧”和“无协议脱欧”的概率各自参半。

【时机巧妙】

英国枢密院3名执政党保守党成员28日代表首相向女王提出中止议会申请，获得批准。

英国议会9月3日将结束夏季休会，随后在9月9日至12日间某天再次开始休会，直到10月14日。届时女王将作例行年度议会演讲，宣介约翰逊政府今后一年主张，由此标志议会新一届会期开始。

女王演讲稿由政府撰写，一般列举政府优先政策方向和希望推动的立法。近年来，议会在每次女王演讲前休会5至20天不等。

因而，从表面看，约翰逊要求议会休会不算非常规操作。毕竟他7月刚出任首相，需要公布立法优先事项。而且，受制于冗长的“脱欧”立法程序，本届议会会期已从2017年起持续超两年。

但这意味着议员们9月3日起仅获数天用于阻击“无协议脱欧”。多名政府人士29日告诉英国《泰晤士报》，相信企图“反水”的保守党议员和反对党议员没有足够时间通过阻止“无协议脱欧”法案。议员们如果打算在女王演讲后再行动，时间相当紧张，甚至可能要在10月21日至22日议会就演讲表决后才有机会。

那时，10月17日至18日约翰逊预期出席的最后一次欧盟峰会已结束。无论能否与欧盟达成协议，那次峰会可能就英国“脱欧”作出最终决定。

知情人士披露，多数内阁大臣28日与约翰逊召开电话会议时支持首相。个别官员提出，议会休会恐让政府来不及在“无协议脱欧”时批准北爱地区预算，且政府需要解释本次休会期长于以往的原因。

【反对声浪】

约翰逊28日说，即便9月至10月休会，议会仍有充足时间商讨“脱欧”事务。女王演讲“无疑”与“脱欧”无关，旨在关注国民保健制度、打击暴力犯罪、投资基础设施和科学领域以及降低生活成本等公共优先事项。他10月将向议会提出一份“大胆、雄心勃勃的国内立法议程”供审议表决。

然而，各党派多名人士强烈反对政府举措。作为阻击“无协议脱欧”的关键人物，一般不就政治事务发声的下院议长约翰·伯科认为政府此举“辱没宪法”，“显而易见，让议会休会就是为了阻止议会讨论‘脱欧’”。

在英国总检察长杰弗里·考克斯看来，约翰逊的决定既不违法、也不违宪。

27日就阻击“无协议脱欧”策略协商一致的最大反对党工党党首杰里米·科尔宾和自由民主党党首乔·斯温森已致信女王，要求撤回批准休会决定。

苏格兰地区保守党领导人露丝·戴维森定于29日宣布辞职。按照《泰晤士报》的说法，戴维森辞职的正式理由是身为人母负担过重，但她实际反对约翰逊的计划，不支持“无协议脱欧”。

至少5名有意“反水”的保守党议员先前披露，他们阻击“无协议脱欧”的“最后一招”是在不信任动议中投票反对政府。

另据英国广播公司29日报道，苏格兰民族党司法发言人乔安娜·谢里已向苏格兰高等民事法院提出申请，挑战政府中止议会的决定。反对“脱欧”的英国民间领军人物吉娜·米勒也向法院提出申请，要求对政府决定作司法评估。

【概率参半】

约翰逊28日与内阁召开电话会议时坦承，欧盟如果认定英国议会无法阻挠“脱欧”，更有可能同意与英方重新谈判并达成协议。

约翰逊承诺带领英国10月31日如期“脱欧”，即便以“无协议脱欧”方式，同时希望欧盟同意取消现有“脱欧”协议中关联北爱尔兰边界的“备份安排”，双方重新达成“脱欧”协议。

约翰逊认为，英国议会发生的事件会对政府与欧盟的“脱欧”磋商造成“直接影响”，议会一旦不再能够阻挠“脱欧”，会对双方磋商带来“巨大不同”。

经过最近与欧盟方面的接触，约翰逊认为欧盟已准备好转变立场，“我们必须坚持把脚插在门缝里”。约翰逊同时认为，英国目前“有协议脱欧”和“无协议脱欧”都有可能。

一名欧盟高级别官员告诉英国广播公司欧盟记者亚当·弗莱明，欧盟立场不取决于英国议会。

但据彭博社报道，尽管欧盟领导人公开对约翰逊政府表达不满，部分官员私下却认为，“无协议脱欧”的风险反而可能因此降低。在时间紧迫情况下，议会可能在“无协议脱欧”和批准“脱欧”协议中选择后者，而约翰逊无法对现有“脱欧”协议作过多修改。

多名要求匿名的欧盟官员没有排除与英方今后数周达成协议的可能性。英国政府发言人宣布，双方已同意下周起加强“脱欧”磋商。（海洋）（新华社专特稿）

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