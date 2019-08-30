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汉字有点难 且看我们的花样记忆法

刘紫雯

2019年08月30日09:19  来源：人民网－人民日报海外版
 

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　　对汉语为非母语的汉语学习者来说，汉字是学习路上的一大挑战。在学习汉字的过程中，他们摸索出了各种小窍门。

　　拆解分析记汉字

　　意大利留学生李曼目前正在景德镇陶瓷大学读研，和其他外国学生一样，在刚学习汉字的时候也是一团乱麻。“汉字和意大利文的差别很大，我从来没有接触过这种像图画一样的文字。”

　　随着学习的推进，李曼渐渐摸索出了“套路”。“我发现汉字是可以拆解的，拆解之后的每个部分都有单独的含义。根据这些拆的部分，可以推断出整个字的含义。”李曼以“嫁”字举例说，“它可以拆解成‘女’和‘家’，了解了各自的含义，再把它们组合起来就不难推测出‘嫁’的意思。通过拆解汉字，我能更快、更容易地记住复杂的字词。”

　　萨彬娜是罗马尼亚布加勒斯特大学孔子学院的学生，她认为，偏旁记忆法是比较常见也是比较实用的汉字记忆法。“虽然我学汉字已有一段时间，但是汉字的书写对我来说仍是难点。不过我也摸索出一些小窍门。”

　　萨彬娜发现，好多汉字可以拆解。“我现在还在学习当中，不过我很喜欢把一个字分解成不同的部分，然后逐个理解它们的意思。”她说，“以‘休’字为例，它可以分解成‘人’字和代表树木的‘木’字，人靠在树下放松就是休息。这样就可以理解整个字的含义。”

　　巧用偏旁记汉字

　　在目前的对外汉语教学中，汉字是教学的难点。非汉语文化圈的学生在面对汉字时常有畏难心理。但是如果掌握不了汉字的书写，不明白汉字的意思，不能算真正学会汉语。

　　但是偏旁作为汉字的一个部分，通过拆解，能帮助学习者较快记忆汉字。对外汉语教师张琴（化名）说：“汉字一词多义现象比比皆是，而偏旁对于一词多义可以起到辨析本义和引申义的作用。以‘信’字为例，‘信’的意思有‘言语真实’‘凭证’‘消息’等，它由单人旁和‘言’字组成，顾名思义就是‘人应该有信’。‘信’的其他意义都是由本义引申而来。这样区别多音字就容易多了。”

　　日本学生高翔也认为，“偏旁拆解法”不仅能帮助他记忆字形，还能让他加深对字义的理解和记忆。“同音字基本上都是同音不同字。利用拆解法把握汉字的具体含义就能很容易地分辨清楚。”

　　汉字背后承载着中华文化，掌握偏旁不仅有助于汉字学习，也有助于了解中国文化。

　　李曼表示，在学习书写汉字的时候，老师会从偏旁入手让学生理解整个汉字的内涵。“其实偏旁有点类似于英文的前缀，它通常决定了一个字的基本意义。以示字部为例，它代表着神祇，所以‘神’‘社’‘祖’等示字部的汉字的含义都和偏旁相关。”李曼说，“根据偏旁的文化特点进行归类，大部分的汉字都可以通过理解含义进行记忆。”

　　多种方式记汉字

　　虽然汉字可以通过拆解进行记忆，但对于零起点学汉字的外国人来说，若要采用先掌握偏旁，再逐个“拼装”汉字的方式，还是有难度。

　　“我觉得比较好的是造句法，把字代入句子中，这种记法效率更高。”柬埔寨留学生陈玉洁就读于中央民族大学，她认为，对于初级汉语学习者来说，造句是了解字义的好方法。“将字放入句子中，不仅能帮助我们记忆汉字，也能了解这个字的使用语境。而且自己造句也更能加深印象。”

　　高翔认为，可以采用熟字带生字的方法记忆汉字，“每个人总会有几个自己记得滚瓜烂熟的汉字，在记忆新字的时候可以把这些新字与熟字进行比对，这样可以协助记忆。”他举例说：“比如‘每’字加‘木’就是‘梅’；‘今’字加‘、’就是‘令’；‘竟’去掉一横就是‘竞’……在熟字的基础上通过局部的改变来记忆新字，这样能加深记忆。”

　　张琴表示，除了通过字形构成进行记忆之外，还可以通过象形记忆。“虽然现在的汉字很难找到像古代象形字那样明显的特征了，但是从古字形到现代字形之间仍然有一条十分清晰的演变线索。学生知晓了这个演变的轨迹以后，就能将字形与意义连成一个整体。”

(责编：崔越、贾文婷)
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