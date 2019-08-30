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也门政府军进攻临时首都亚丁 试图夺回控制权

2019年08月30日09:18  来源：新华网
 

　　也门政府军28日向南部分离主义武装控制的亚丁发起进攻，试图夺回这一临时首都的控制权。

　　也门政府声称已经夺回亚丁，但分离主义武装说它仍然控制这座南部港口城市。

　　【双方说法不一】

　　也门新闻部长穆阿迈尔·埃尔亚尼28日在社交媒体“推特”发布消息，说效忠政府的军队能够“保护亚丁总统府和周边区域”，“军队和安全机构已经全面控制亚丁各区域”。

　　但是，南方过渡委员会麾下武装“安全地带”一名成员告诉法新社，“亚丁的大部分区域仍在”由这一武装控制，“政府军进入郊区，但被击退”。

　　也门什叶派胡塞武装2014年占领首都萨那，迫使总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪前往沙特阿拉伯避难。沙特主导的多国联军2015年介入也门战事，支持哈迪的政府军和部落武装夺回亚丁省。

　　2017年，遭哈迪罢免的亚丁省省长埃达鲁斯·祖贝迪联合一批南部部落和军政领导人组建南方过渡委员会，寻求南部地区独立。南方过渡委员会曾与政府军联手抵御胡塞武装，但双方时而爆发冲突。

　　南方过渡委员会本月早些时候控制南部部分地区，包括亚丁。自南方过渡委员会控制亚丁，位于亚丁的总统府由沙特和阿拉伯联合酋长国军队守卫。

　　多家媒体报道，也门政府军和南方过渡委员会的武装力量28日在亚丁激烈对抗，双方都从其他地区调集增援兵力。美联社报道，据推测，政府军不久可能收回对亚丁市的控制权。

　　【对话前景不明】

　　法新社报道，也门政府军与南方过渡委员会的武装力量连日激战，本周早些时候攻克南部舍卜沃省，28日早些时候攻克紧邻亚丁省的阿比扬省。

　　沙特主导的多国联军先前多次呼吁停火并邀请冲突双方到沙特对话。联军呼吁南方过渡委员会撤离所有政府机构和军事设施。也门政府说，南方过渡委员会撤军以前，政府不会参与对话。

　　也门政府指认阿联酋向南方过渡委员会提供经济和军事支持。阿联酋否认支持南方过渡委员会控制亚丁，说阿方“尽一切努力缓和也门局势”。

　　沙特和阿联酋26日发表联合声明，宣布组建联合委员会，呼吁冲突各方与联合委员会合作并参与沙特发起的对话。

　　法新社报道，也门战事导致的死亡人数数以万计，大部分是平民。联合国认为，也门面临全球最严重人道主义危机。（王雪梅）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、杨牧)
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