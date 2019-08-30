土耳其在叙伊德利卜省一哨所周边遭到空袭

一个非政府组织28日说，多架战机对叙利亚境内一个土耳其军事观察哨所附近地点发动空袭。

“叙利亚人权观察组织”说，叙利亚反政府武装控制的伊德利卜省境内一个土耳其观察哨所周边遭到空袭。不过，这家设在英国的非政府组织说，不清楚发动空袭的是俄罗斯军方还是叙利亚政府军。

自今年4月底以来，俄方和叙方政府军对伊德利卜地区实施密集空袭。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安先前说，将采取必要措施保护部署在土叙边境的土方部队。土耳其国有阿纳多卢通讯社说，观察哨所没有遭到袭击。

叙利亚人权观察组织先前指认叙利亚政府军上周包围附近另一个土耳其观察哨所。更早些时候，政府军以空袭方式拦截一支取道伊德利卜、前往汉谢洪的土耳其军车队。

埃尔多安27日说，伊德利卜的局势令土方部队“身处险境”，“我们不希望这种状况持续，将采取一切必要措施”。

伊德利卜省与土耳其接壤，是叙利亚内战爆发8年来反对派武装和极端组织控制的最后一块地盘。

俄罗斯、土耳其和伊朗2017年9月在叙利亚问题阿斯塔纳会谈中同意在叙利亚设立伊德利卜等4个冲突降级区。俄总统弗拉基米尔·普京与埃尔多安2018年9月决定在伊德利卜建立纵深15至20公里的非军事区，让叙利亚政府军与反政府武装脱离接触。

土耳其军队以监督停火名义在伊德利卜设立12个观察点。不过，停火没有得到履行。今年4月底以来，叙利亚政府军和反对派武装在伊德利卜的冲突升级。法新社报道，政府军本月初开始向伊德利卜发动地面进攻。

联合国数据显示，今年4月以来，叙利亚西北部超过50万人流离失所。法新社报道，叙利亚2011年陷入内战以来，超过37万人丧生，数百万人流离失所。（田野）【新华社微特稿】

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