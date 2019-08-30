美佛罗里达州实施紧急状态以应对飓风“多里安”

新华社华盛顿8月29日电（记者邓仙来）美国佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯29日宣布将该州实施紧急状态的区域由原来的26个县扩大到所有67个县，以应对飓风“多里安”来袭。

据佛罗里达州州长官网当天发布的消息，由于“多里安”行进路线尚不确定，德桑蒂斯决定将实施紧急状态的范围扩大到全州。德桑蒂斯说，随着飓风风力增强，“多里安”有可能对房屋等建筑造成严重损坏。他敦促全州特别是东部沿海居民尽早做好应对准备。

28日，德桑蒂斯宣布佛罗里达州可能处于“多里安”行进路线上的26个县进入紧急状态。

美国国家飓风研究中心29日发布的预报说，“多里安”可能在未来72小时内升级为4级飓风，最大持续风速可能达到每小时209公里，预计9月2日抵达佛罗里达州东部沿海地区。

美国国家飓风研究中心表示，本周末到下周早些时候，佛罗里达州东部沿海地区发生“可致命”风暴潮的可能性正在增加，但最强风暴潮出现的地点尚难预测。届时，美国东南沿海地区可能出现10厘米至20厘米的降雨，局部地区降雨量可达30.5厘米。

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