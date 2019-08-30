新华社伦敦8月29日电 通讯：“脱欧农场”陷入困境

新华社记者桂涛

“又过了一天，（‘脱欧’）毫无进展，不知道未来怎样。”英国农场主布莱恩·里纳甘在博客中写道。

里纳甘的农场就在英国北爱尔兰地区与爱尔兰的边界线上。英国“脱欧”可能将这个50岁的农场主带入绝望。

英国北爱尔兰地区与爱尔兰之间约500公里长的边界，因英国“脱欧”问题而备受关注。英国正式退出欧盟后，这条边界将变成欧盟区与非欧盟区的分界线。如果英欧双方未能达成一份包括如何处理边界问题的“脱欧”协议，目前货物与人员自由流动的“软边界”可能“变硬”，成为需要对进出欧盟的人员和货物进行核查与征税的边界线。

一些北爱尔兰人担心，一旦“脱欧”造成“硬边界”，边界线上将出现检查岗哨，将干扰经常需要横穿爱尔兰南北两部分的居民生活，里纳甘更是首当其冲。里纳甘在发给记者的邮件中抱怨说：“可能到来的‘无协议脱欧’让我的农场陷入困境。”

记者曾走访里纳甘的农场，那里的牛在英国吃草料，放牧时就溜达到爱尔兰那边。英国“脱欧”后，农场的“英国部分”将失去欧盟农业补贴，农场中人与动物的“自由流动权”也面临挑战。里纳甘每天要穿越边界十几次，接送分别在英国与爱尔兰两个学校读书的几个孩子。一旦边界“变硬”，仅通关手续就会让他头疼。

他告诉记者：“我的家族四代经营这个农场，现在我不得不考虑把它搬到爱尔兰一侧，以继续享受留在欧盟的好处。”

随着媒体对里纳甘农场的关注不断增加，他在网上开设了一个博客，取名“脱欧农场”，把自己的故事讲述给大家听，让人们看到“脱欧”这场史无前例的地缘政治变革中一个普通家庭的命运。

目前爱尔兰岛南北虽然分属两个国家，但联系密切。在爱尔兰生产一瓶“百丽酒”，各种原材料及货物需要7次越过爱尔兰与英国北爱尔兰地区边界。一旦“脱欧”带来边界问题，爱尔兰岛上的工商、经贸界人士将会与里纳甘一样头疼。

虽然英国新首相鲍里斯·约翰逊多次承诺，英国北爱尔兰地区与爱尔兰之间不会出现“硬边界”，英国“脱欧”的诉求之一就是要从欧盟拿回自己独立的贸易政策。但纵观世界，尚没有一种方法能既保证边境开放又维护独立的贸易政策。

约翰逊接任首相后不久就访问了北爱尔兰地区，意在向当地人解释自己的“脱欧”政策，为可能的“无协议脱欧”做铺垫。

记者问里纳甘如何看“无协议脱欧”，他回答，若爱尔兰岛上人员和货物不能自由流动，这将把岛上的居民推到“危险的边缘”。

一旦英国“无协议脱欧”，英欧双方回到世贸组织框架下进行贸易，那么英国向欧盟出口的肉制品将被征收40%的关税，边境上因核查与征税排起的长队也将增加货物运输成本。

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