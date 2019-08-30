土耳其总统说“绝不容忍”美国拖延叙利亚“安全区”计划

新华社安卡拉8月29日电（记者施洋 郑思远）据土耳其媒体29日报道，土耳其总统埃尔多安表示，不会允许美国拖延在叙利亚北部设立“安全区”的计划。

据报道，埃尔多安在结束对俄罗斯国事访问返回途中对记者表示，土美两国关于在叙设立“安全区”达成的协议是“正确的一步”，该计划将有助于清除位于土耳其与叙利亚边境的库尔德武装“人民保护部队”，保护土耳其东南部边境安全。

埃尔多安强调，美国曾在“人民保护部队”从叙利亚曼比季撤离的计划上一拖再拖，但这次他“绝不会容忍”美国再次拖延在叙北部设立“安全区”的计划。

另据土总统府同日发布的声明，埃尔多安和美国总统特朗普当天早些时候通电话，讨论了叙利亚伊德利卜地区局势和土美双边关系。双方领导人就保护叙利亚平民、合作阻止叙利亚爆发新一轮人道主义危机等方面达成一致。

长期以来，土耳其与美国在对待“人民保护部队”等叙利亚库尔德武装的立场上分歧严重。土耳其认为“人民保护部队”是被土政府列为恐怖组织的库尔德工人党在叙利亚的分支，对其实施高压打击；美国则一直通过库尔德人主导的“叙利亚民主军”与“人民保护部队”合作，打击极端组织“伊斯兰国”。

今年8月7日，土耳其与美国军事谈判代表团就在叙利亚北部建立“安全区”达成一致，双方同意尽快建立一个联合行动中心，以协调和处理在叙北部建立“安全区”事宜，同时该“安全区”将成为一条“和平走廊”，帮助叙利亚难民重返家园。叙利亚政府一直认为美国和土耳其在叙北部的军事存在是对叙主权的侵犯，并对此表示谴责。

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