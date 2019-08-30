海尔在俄罗斯打造物联网“中国样板”

近年来，随着中国对外开放的步伐加快，越来越多中国企业走向全球，成为推动全球经济增长、产业变革升级的重要力量。自去年提出创世界级物联网模式以来，海尔就一直在全球范围内进行理论和实践的颠覆。8月28日，俄罗斯鞑靼斯坦共和国海尔工业园暨洗衣机工厂开业，海尔再以“人单合一”创世界级物联网模式的“中国样板”。

模式驱动 物联网引领效应持续释放

习近平总书记在给第三届世界智能大会贺信中曾指出，中国高度重视创新发展，把新一代人工智能作为推动科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的驱动力量，努力实现高质量发展。数据显示，2018年中国研发人员总量和发明专利申请量和授权量均居世界首位。人工智能、大数据、物联网等技术的发展在促进全要素生产率提升，推动创新发展、转变经济发展方式、调整经济结构等方面发挥了重要作用。

信息技术和互联网技术加速发展，催生了许多新的组织形式，带来了企业、产品、生产和市场模式的变革。海尔集团董事局主席、首席执行官张瑞敏在喀山大学发表主题为“创世界级物联网模式”的演讲时表示，企业应具备“创造性破坏”精神。如果不把原来经典的、传统的管理模式破坏掉，企业便无法创造新的模式适应物联网时代。破而后立的最终目标，则是要实现管理模式的人单合一、实现工业4.0、实现并购模式沙拉式的文化、实现新财务标准、打造生态品牌。

张瑞敏喀山大学演讲现场

破坏之后的创造性重组释放了创新动力。在模式的重组上，张瑞敏创新提出了“人单合一”模式。所谓“人”就是员工，所谓“单”就是用户价值。人单合一，就是每个员工都应直接面对用户，创造用户价值，并在为用户创造价值中实现自己的价值分享。以用户体验为中心，把各方资源集中在一起，共享、共创、共赢，海尔走出了一条物联网生态品牌创新之路。

三位一体 高效对接国际市场

如何有效对接国际市场？对中国企业的海外布局来说，这始终是绕不开的话题。近年来，中国大力推进供给侧结构性改革，产业结构不断转型升级，战略性新兴产业活动迸发。尤其是中国推动共建“一带一路”倡议六年多来，已经得到100多个国家和国际组织的支持和参与，成为当今世界规模最大的国际合作平台和广受欢迎的国际公共产品，为越来越多中国企业走出去提供了更多现实机遇。

本土化研发、本土化生产、本土化销售，这是海尔坚持的“三位一体”战略。作为中俄建交70周年双边合作中唯一的智能互联行业项目，海尔工业园是俄罗斯鼓励发展物联网时代智能工业和数字经济产业的重要支点之一。通过本土化的发展策略，海尔成为当地最受欢迎的外国企业。单以海尔冰箱和洗衣机市场份额来看，分别跃居俄罗斯市场第2名和第4名，在俄收入同比增长40%。

海尔模式与俄罗斯市场的“无缝对接”来源于两方面的努力。一方面，深度调研不同地区的消费习惯和个性化需求，为市场度身定做、打造差异化的产品。另一方面，通过生态系统吸纳更多资源方加入，并基于研发资源和创意的全球共享，为用户创造最佳的用户体验。正是依托于生态品牌的成功转型，不同于常规的单一“海外工厂”模式，海尔走出了一条深度本土化的“出海”道路。

破除“七七规律”全球互利共赢

当前，世界正在进入以信息产业为主导的经济发展时期，以共建“一带一路”倡议为依托，中国正在不断拓展数字丝绸之路建设合作的深度和广度，欢迎各方搭乘中国数字经济发展的“便车”。《2019年BrandZ中国出海品牌50强报告》显示，中国品牌在海外市场的品牌力指数同比增长15%，其中海尔同比涨幅达到34%以上。

对在海外布局的中国企业来说，除了要过“市场关”，还有“文化关”。国际并购有一个规律，叫七七规律，并购的企业70%失败，里面又有70%是因为文化冲突，很多企业纷纷折戟于此。幸运的是，海尔集团发现了破除这一规律的“沙拉式”文化，还创造了世界级无边界生态的重要路径。

“沙拉里可以有不同的蔬菜、不同的水果，就像各个国家、各个企业不同的文化。但沙拉酱是统一的，就是‘人单合一’模式。”从成功并购美国GE Appliances、新西兰斐雪派克、日本AQUA、意大利CANDY，到俄罗斯市场的成功，海尔“人单合一”模式的普适性和“沙拉式”文化融合的可行性在全球范围内已得到广泛检验。

在信息革命的时代浪潮中，无数的“海尔”正在主动把握数字化、网络化、智能化发展机遇，积极探索新科技、新业态、新模式。可以预见，无数积聚了强大的创新动力和发展活力的中国企业，必将成为新一波经济活动和技术创新浪潮的“弄潮儿”，为世界贡献更多中国力量。(海外网 王丕屹)

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