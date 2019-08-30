也门政府军遇袭25名士兵死亡

新华社科威特城8月29日电（记者聂云鹏 王薇）亚丁消息：也门安全部门官员29日说，也门政府军当天在亚丁市郊遭遇空袭，25名政府军士兵在袭击中死亡。

一位不愿透露姓名的也门安全部门官员告诉新华社记者，也门政府军当天在亚丁市郊遭遇战机多次空袭，政府军“当时正准备前往亚丁参加对南方过渡委员会的战斗”。战机实施空袭的目的在于阻止也门政府军“继续向亚丁进军”。

也门外交部发表声明，指责阿联酋出动战机对也门政府军实施了空袭，同时呼吁沙特支持也门合法政府，制止南方过渡委员会挑起升级军事冲突的行为。阿联酋方面目前尚未对此作出回应。

南方过渡委员会消息人士告诉新华社记者，南方过渡委员会的武装力量当天使用导弹对试图进攻亚丁市的政府军进行了攻击，造成数十名士兵死伤。

2014年，也门胡塞武装夺取首都萨那，迫使总统哈迪避难沙特。2015年，在沙特主导的多国联军支援下，支持哈迪的政府军和部落武装夺回亚丁省。2017年，遭哈迪罢免的亚丁省省长祖贝迪联合也门南部26名部落、军政领导人组建南方过渡委员会，寻求实现也门南部地区独立。南方过渡委员会曾与政府军联手抵御胡塞武装，但双方时而爆发冲突。

近一段时间来，也门政府军与南方过渡委员会的武装力量连日激战。也门政府指认阿联酋向南方过渡委员会提供经济和军事支持。阿联酋否认支持南方过渡委员会控制亚丁，说阿方“尽一切努力缓和也门局势”。

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