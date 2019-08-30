意大利前总理孔特受权组阁

新华社罗马8月29日电（记者陈占杰 刘咏秋）意大利总统府29日说，总统马塔雷拉当天授权前总理孔特组建新一届政府。

孔特当天在获得总统组阁授权后向媒体表示，他目前的首要任务是准备内阁名单，并提交总统批准。他说，名单获得批准后，新政府最重要的任务是制定2020年预算。

当地媒体认为，最新的形势发展表明，新政府将由五星运动和反对党民主党组成，孔特担任总理。

今年8月早些时候，时任副总理兼内政部长的联盟党领导人萨尔维尼提出对孔特的不信任动议，并表示联盟党和五星运动的联合执政基础不复存在，要求提前举行议会选举。意大利参议院20日对不信任动议进行审议时，孔特宣布辞职。

意大利上次议会选举于2018年3月举行，五星运动和联盟党经过谈判于当年6月1日组成政府，但两党在移民及税收等多项政策议题上意见不合，最终导致政府解散。

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