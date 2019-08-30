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习近平会见菲律宾总统杜特尔特

2019年08月30日09:04  来源：新华网
 

8月29日晚，国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见菲律宾总统杜特尔特。 新华社记者 庞兴雷 摄

　　新华社北京8月29日电（记者刘华）国家主席习近平29日晚在钓鱼台国宾馆会见菲律宾总统杜特尔特。

　　习近平对杜特尔特总统来访并观看2019年国际篮联篮球世界杯比赛表示欢迎。习近平表示，你执政3年来，在双方共同努力下，中菲关系顺利实现转圜、巩固、提升，不断取得扎实成果。当前，国际和地区形势深刻复杂变化，但和平、发展、合作、共赢仍是不可阻挡的时代潮流。我愿同你一道，继续从战略高度和长远角度把握好时和势，引领好中菲关系发展，这不仅有利于两国和两国人民，也将为地区和平稳定增添正能量。

　　习近平强调，要持续推进“一带一路”倡议同菲方“大建特建”规划对接，实施好基础设施建设、工业园区、电信、能源等领域重大合作项目。中方愿进口更多菲律宾优质水果和农产品，将派专家赴菲传授农渔业技术。在人权等问题上，中方将继续坚定支持菲方维护国家主权、抵御外部干预的努力。

8月29日晚，国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见菲律宾总统杜特尔特。 新华社记者 申宏 摄

　　习近平指出，中菲一直就南海问题保持有效沟通。双方要搁置争议，排除外来干扰，集中精力搞合作、办实事、谋发展。只要双方把这个问题处理妥当了，中菲关系的气氛就好了、基础就稳了，地区和平稳定也就有了一份重要保障。双方在海上油气共同开发方面步子可以迈得更大些。“南海行为准则”是为南海建章立制的创举，双方要致力于推动早日达成“准则”，展示中菲共同维护地区长治久安的坚定立场和积极姿态。

　　杜特尔特祝贺中华人民共和国成立70周年，表示中国成功发展的经验值得菲律宾学习借鉴。他表示，我珍视同习近平主席的亲密友谊。中国对菲律宾很重要，菲中关系是百年大计。我愿同习近平主席经常见面，加强沟通，共同推动两国全面战略合作关系持续强劲发展，实现互利共赢。菲方希望中方继续助力菲经济发展和基础设施建设，感谢中方对菲人权事业、地震灾区重建、反恐、禁毒等方面给予的支持。事实证明，中国是菲律宾真诚的朋友。在香港问题上，菲律宾完全尊重中国的法律以及依法维护法治的权利。

8月29日晚，国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见菲律宾总统杜特尔特。 新华社记者 申宏 摄

　　杜特尔特表示，我主张选择合作而非对抗的方式和平解决南海争议，维护地区友好合作、和平稳定大局，这符合本地区各方利益。菲方愿同中方加快推进海上油气共同开发。菲律宾作为现任东盟－中国关系协调国，致力于推动各方早日达成“南海行为准则”。

　　会见后，两国元首共同见证了双边合作文件交换仪式。双方还宣布成立油气合作政府间联合指导委员会和企业间工作组，推动共同开发取得实质性进展。

　　杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

(责编：燕勐、杨牧)
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