哈萨克斯坦总统期待哈中继续推动两国关系发展

新华社努尔苏丹8月29日电（记者张继业）据中国驻哈萨克斯坦大使馆消息，哈萨克斯坦总统托卡耶夫28日在哈总统府会见中国驻哈大使张霄，祝贺中华人民共和国成立70周年，并表示哈中应继续致力于推动两国关系发展。
托卡耶夫表示，哈民族领袖、首任总统纳扎尔巴耶夫同中国领导人保持着深厚的个人友谊和高度的政治互信，为哈中关系的建立、发展和深化作出历史性贡献。在新的历史时期，哈中应继续坚定致力于推动全面战略伙伴关系不断向前发展，深度对接“光明之路”新经济政策和“一带一路”倡议，加强产能合作和互联互通建设，加强在国际舞台上的相互支持，以实现两国的共同发展与繁荣。
张霄表示，中哈是共建“一带一路”的先行者，两国人民都怀有实现民族伟大复兴的梦想，都处在保持国家稳定发展的关键阶段。当前，中哈全面战略伙伴关系站在新的历史起点上，双方应继续深化人文领域合作、促进贸易和投资便利化、密切双方在国际事务中的配合，助力共建“一带一路”向高质量迈进，造福两国和本地区人民。
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