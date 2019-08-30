“秦兵马俑展”将首次走进泰国

新华社曼谷8月29日电（记者汪瑾 郭鑫惠）泰国文化部长伊提蓬·恭洛29日宣布，由中国陕西省文物局和泰国文化部艺术厅共同举办的“秦兵马俑展”将于9月15日在泰国举行。
伊提蓬在新闻发布会上说，秦兵马俑有“世界第八大奇迹”之称，全世界人民都希望目睹这一奇迹的真容。秦兵马俑先后在40多个国家和地区展出，均获得巨大成功和高度关注。
据介绍，这将是“秦兵马俑展”首次在泰国举办，展览将持续至12月15日，共有86件（套）文物参展，其中包括一级文物17件（套）。泰方预计至少有20万人前来参观。
中国驻泰国大使馆文化参赞常禹萌说，秦兵马俑展每到一处都会引起当地轰动，这一展览有助于深化中泰友好务实合作，增进双方文化交流。
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