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“秦兵马俑展”将首次走进泰国

2019年08月30日09:00  来源：新华网
 

　　新华社曼谷8月29日电（记者汪瑾　郭鑫惠）泰国文化部长伊提蓬·恭洛29日宣布，由中国陕西省文物局和泰国文化部艺术厅共同举办的“秦兵马俑展”将于9月15日在泰国举行。

　　伊提蓬在新闻发布会上说，秦兵马俑有“世界第八大奇迹”之称，全世界人民都希望目睹这一奇迹的真容。秦兵马俑先后在40多个国家和地区展出，均获得巨大成功和高度关注。

　　据介绍，这将是“秦兵马俑展”首次在泰国举办，展览将持续至12月15日，共有86件（套）文物参展，其中包括一级文物17件（套）。泰方预计至少有20万人前来参观。

　　中国驻泰国大使馆文化参赞常禹萌说，秦兵马俑展每到一处都会引起当地轰动，这一展览有助于深化中泰友好务实合作，增进双方文化交流。

(责编：燕勐、贾文婷)
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